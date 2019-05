Dancing Stars 2019: Lizz Görgl gewinnt!

© ORF/Hans Leitner

Nicole Wesner & Dimitar Stefanin - leider vor der Performance ausgeschieden:

Showtanz: Für „Moulin Rouge“ („Lady Marmalade“, „El Tango de Roxanne“, „Diamond’s Are a Girl’s Best Friend“) haben sich Nicole und Dimitar entschieden: „Die meisten sind davon ausgegangen, dass wir etwas zu ‚Rocky‘ machen, aber mir haben einfach die Musik, die Farben und der Ausdruck von ‚Moulin Rouge‘ so gut gefallen. Da ist alles dabei: Liebe, Eifersucht, Hass und viele Emotionen. Das Publikum kann sich auf viel Glitzer, viel Action und viel Freude am Tanzen freuen.“