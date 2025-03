"Dancing Stars": DAS sind ihre Favoriten!

Die 16. Staffel der Dancing Stars startet und auf oe24 können Sie ab sofort für ihren Favoriten abstimmen

Donnerstag Nachmittag wurde es für die ORF-Dancing Stars erstmals ernst. Das Foto-Shooting in den Auftrittskostümen stand am Plan und danach ging es zur Generalprobe. Es war der erste Tanz für die zehn Promis im ORF-Ballroom. Ein Termin vor dem alle zitterten - insbesondere Simone Lugner. "Es war katastrophal!", schildert sie ihren Eindruck etwas überspitzt. Was war passiert? "Danilo hat mir beim Tanz 'Lächeln!' zugeflüstert und ich war für einen Moment abgelenkt. Prompt habe ich mich vertanzt", ärgert sich Simone im oe24-Talk. Der Fehler dürfte allerdings minimal gewesen sein, wie sie im Gespräch selbst relativiert. "Ich glaube ein Laie hätte es gar nicht bemerkt", schmunzelt sie. Bei der Live-Show möchte Simone jedenfalls fehlerfrei abliefern.

Die Dancing Stars 2025 1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10 © ORF/Klaus Titzer Julia Cencig © ORF/Klaus Titzer Aaron Karl © ORF/Klaus Titzer Stefan Koubek © ORF/Klaus Titzer Anna Strigl © ORF/Klaus Titzer Heilwig Pfanzelter © ORF/Klaus Titzer Paulus Bohl © ORF/Klaus Titzer Andreas Wojta © ORF/Klaus Titzer Eva Glawischnig © ORF/Klaus Titzer Simone Lugner © ORF/Klaus Titzer Wolfgang Pissecker

Doch nicht nur Simone Lugner hoffte auch eine fehlerfreie Performance. Alle Paare wollten mit ihrem ersten Tanz die Jury mit Gast-Jurorin Missy May beeindrucken und die Wertung für einen Top-Start in die nächste Woche mitnehmen. Sie müssen allerdings nicht bis nächste Woche warten.

Auf oe24.at haben Sie beim großen "Dancing Stars"-Voting die Möglichkeit ab sofort für Ihren Favoriten abzustimmen.