"Dancing Stars": Der Ballroom ist eröffnet!

Auch wenn die ORF-"Dancing Stars" erst kommenden Freitag ihr Können im Ballroom unter Beweis stellen werden, eröffnete Moderator Andi Knoll diesen bereits gestern Abend.

Parkett frei für die „Dancing Stars“ – der Ballroom ist wieder eröffnet! Paulus Bohl & Catharina Malek, Julia Cencig & Patrick Seebauer, Eva Glawischnig & Dimitar Stefanin, Aaron Karl & Katya Mizera, Stefan Koubek & Manuela Stöckl, Simone Lugner & Danilo Campisi, Heilwig Pfanzelter & Florian Gschaider, Wolfgang „Fifi“ Pissecker & Conny Kreuter, Anna Strigl & Herbert Stanonik, Andi Wojta & Kati Kallus sind die zehn „Dancing Stars“-Paare, die ab dem 14. März 2025 freitags live um 20.15 Uhr in ORF 1 bei der 16. Staffel des ORF-1-Tanzevents alles geben, um die Jury und das Publikum mit ihren Auftritten zu begeistern.

Bereits am gestrigen Freitagabend konnte sich das Publikum auf die neue Staffel einstimmen: in „Dancing Stars – Die Promis sind startklar!“ zeigte der ORF einen Rückblick auf die vergangene Staffel sowie einen Ausblick auf die neue – inklusive erster Einblicke in die laufenden Proben.

Simone Lugner und Danilo Campisi, Conny Kreuter und Fifi Pissecker, Eva Glawischnig und Dimitar Stafanin, Manuela Stöckl und Stefan Koubek, Herby Stanonik mit Anna Strigl, Kateryna Mizera tanzt mit Aaron Karl, Heilwif Pfanzelter und Florian Gschaider, Catharina Malek und Paulus Bohl, Julia Cencig mit Patrick Seebauer, Kathi Kallus und Andi Wojta

Jetzt haben die Promis noch eine Woche Zeit, ihr Können zu perfektionieren und bei der ersten Show am Freitag ihr Bestes zu geben.