"Dancing Stars": DIESE Promis müssen jetzt zittern!

Letzten Freitag hatten alle Tänzer noch Welpenschutz - diese Woche muss der erste Promi den ORF-Ballroom wieder verlassen

Influencerin Anna Strigl hat diese Woche leicht lachen, wenn sie ihren Samba aufs Parkett legt, hat sie doch in der ersten Show für ihren Langsamen Walzer die Jury-Höchstnote von 22 Punkten bekommen. Ein netter Polster also für diesen Freitag. Andere Promis haben da schon weniger zu lachen.

Balasz Ekker, Conchita und Maria Angelini-Santner © ORF ×

Allen voran Stefan Koubek, der mit nur 8 Punkten das Schlusslicht im Ranking ist, was sich mit auch dem großen oe24-Voting deckt. Vielleicht kann Koubek diese Woche mit seinem Wiener Walzer ja doch noch Boden gutmachen. Dann allerdings wird es für Wolfgang "Fifi" Pissecker eng, der mit 12 Punkten am vorletzten Platz bei der Jury liegt. Er hat sich jedenfalls vorgenommen mit seinem Slowfox diesmal mehr Punkte zu holen. Platz 3 im Negativ-Ranking belegt Heilwig Pfanzelter, die zwar sehr sympathisch wirkte, aber die Jury dennoch nicht beeindrucken konnte. Mit ihrer Rumba will sie diese Woche ihre 14 Punkte aus der Vorwoche zu übertreffen.

Julia Cencig © ORF/Klaus Titzer Aaron Karl © ORF/Klaus Titzer Stefan Koubek © ORF/Klaus Titzer Anna Strigl © ORF/Klaus Titzer Heilwig Pfanzelter © ORF/Klaus Titzer Paulus Bohl © ORF/Klaus Titzer Andreas Wojta © ORF/Klaus Titzer Eva Glawischnig © ORF/Klaus Titzer Simone Lugner © ORF/Klaus Titzer Wolfgang Pissecker

Im Mittelfeld tummeln sich FTV-Koch Andi Wojta (16 Punkte), der auf seinen Cha Cha Cha setzt, Comedian Paulus Bohl (17 Punkte), der diese Woche einen Tango zeigen wird, Aaron Karl (18 Punkte) mit einem Wiener Walzer, sowie Eva Glawischnig (18 Punkte) mit einem heißen Samba.

Ebenfalls 18 Punkte konnte Simone Lugner verbuchen. Für sie wird die zweite Show nicht leicht. "Bei der Rumba muss man Emotionen zeigen, was Simone noch etwas schwer fällt", gesteht Profi-Partner Danilo Campisi im oe24-Talk. Dass Simone alles geben wird ist für die ehrgeizige Witwe von Richard Lugner aber Ehrensache. Freuen darf man sich auch auf den Langsamen Walzer von Julia Cencig, die nach Runde 1 mit stolzen 20 Punkte auf dem zweiten Jury-Platz liegt.