Vor "Dancing Stars"-Start: Mager-Alarm um Simone Lugner

Dass das tägliche Training für "Dancing Stars" kräftezehrend ist, ist bekannt. Wieviel Kraft es kostet musste Richard Lugners Witwe jetzt am eigenen Körper erfahren

Seit 17. Februar trainiert Simone Lugner mit ihrem Profi Danilo Campisi täglich 3 - 4 Stunden. Ein Wahnsinns-Programm, dass auch Spuren hinterlässt. "Ich spüre vor allem meinen Rücken sehr stark", plaudert Simone im oe24-Talk aus dem Nähkästchen. Das Tanzen verlangt Mörtels Witwe im wahrsten Sinne alles ab. "Danilo hat mir gesagt, dass ich mehr essen muss. Er meint ich habe in den letzten Wochen sicher zwei Kilo abgenommen und das mit die Kraft fehlt", schildert Lugner. Was sich auch beim Training bemerkbar machte. "Vor ein paar Tagen fühlte ich mich körperlich einfach schwach. Ich ernähre mich ja hauptsächlich von Kohlenhydraten - jetzt fehlt mir das Eiweiß", erklärt Simone.

Simone Lugner mit Danilo Campisi © ORF/Roman Zach-Kiesling ×

Um wieder zu Kräften zu kommen, bleibt ihr nicht viel Zeit. Bereits am Freitag steht Simone zum ersten Mal im ORF-Ballroom. "Ich bin sehr aufgeregt und nervös. Ich darf gar nicht daran denken, dass es Freitag schon losgeht", so Lugner, die auf ihre Fortschritte beim Tanzen stolz ist. "Ich mache keine Schritte mehr - ich tanze inzwischen! Beim Training hat die Choreografie für den ersten Tanz schon super funktioniert. Ich freue mich schon auf den Quickstep zu Linkin Park", grinst Simone.

Lampenfieber und Welpenschutz

Vor allem eines macht Simone zu schaffen - der "Live-Effekt"! "Beim Training passt alles und falls nicht, wiederholen wir einfach noch einmal. Bei der Show haben wir genau eine einzige Chance unseren Tanz perfekt hinzubekommen. Das bereitet mir Sorgen", spricht Lugner ihre Ängste offen aus. Wobei beim Auftakt noch nicht alles verloren ist. "Ich finde es super, dass bei der ersten Show keiner gehen muss. Da haben wir alle noch Welpenschutz. Aber Danilo und ich wollen trotzdem eine gute Performance abliefern, da wir die Punkte ja in die nächste Show mitnehmen", erklärt sie.

Simone Lugner und Danilo Campisi © ORF/Hans Leitner ×

An ihrem Ziel, dass sie sich zu Jahresbeginn gesetzt hat, hat sich bei Simone Lugner aber nichts geändert. "Ich habe mir zum Probenbeginn zwar geacht 'Nie im Leben', aber inzwischen ich bleibe dabei - ich will es bis ins Finale schaffen", so Simone zielstrebig.

Bis dahin wird jedenfalls weiterhin hart traniert und vor allem - mehr gegessen!