Am 5. Oktober startet die neue Staffel des "Sommerhaus" - und Fans dürfen sich freuen: Statt nur einer Folge pro Woche gibt es satte drei Folgen pro Wochen!

Acht Promipaare auf einem Bauernhof, da ist Entertainment vorprogrammiert. Am 5. Oktober kehrt das Erfolgsformat "Das Sommerhaus der Stars" zurück ins Free-TV. Fans können sich freuen, bisher gab es eine Folge pro Woche, nun sendet RTL drei Folgen pro Woche. Fans kommen dabei voll auf ihre Kosten, da es Dienstag sogar eine XXL Folge geben wird.

Diese Stars stellen sich dem Kampf

Mit dabei sind Moderator Mola Adebisi und Adelina Zilai, die "Love Island"-Stars Samira und Yasin Cilingir, Transgender-Ikone Benjamin Ryan Melzer und Elisabeth Marie Hofbauer, Schlagersänger Almklausi und Frau Maritta, das Schauspielerpaar Roland Heitz und Janina Korn, der "Unter Uns"-Star Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, Schauspielerin Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn sowie die "Goodbye Deutschland"-Stars Peggy Jerofke und Stephan Jerkel.

Die Sendetermine

Drei Wochen lang können Zuschauer mehr oder weniger bekannten Persönlichkeiten dabei zuschauen, wie sie sich inszenieren und intrigieren. Das sind die Sendetermine der gesamten neuen Staffel:

Dienstag, 5. Oktober, Folge 1: 20:15 Uhr bis 23:30 Uhr, RTL, TVNow

Mittwoch, 6. Oktober, Folge 2: 20:15 Uhr bis 22:15 Uhr, RTL, TVNow

Donnerstag, 7. Oktober, Folge 3: 20:15 Uhr bis 21:15 Uhr, RTL, TVNow

Dienstag, 12. Oktober, Folge 4: 20:15 Uhr bis 23:00 Uhr, RTL, TVNow

Mittwoch, 13. Oktober, Folge 5: 20:15 Uhr bis 22:15 Uhr, RTL, TVNow

Donnerstag, 14. Oktober, Folge 6: 20:15 Uhr bis 21:15 Uhr, RTL, TVNow

Dienstag, 19. Oktober, Folge 7: 20:15 Uhr bis 23:00 Uhr, RTL, TVNow

Mittwoch, 20. Oktober, Folge 8: 20:15 Uhr bis 22:15 Uhr, RTL, TVNow

Donnerstag, 21. Oktober, Folge 9: 20:15 Uhr bis 21:15 Uhr, RTL, TVNow

Dienstag, 26. Oktober, Folge 10: 20:15 Uhr bis 23:30 Uhr, RTL, TVNow

Mittwoch, 27. Oktober, Folge 11: 20:15 Uhr bis 22:15 Uhr, RTL, TVNow

Donnerstag, 28. Oktober, Folge 12: 20:15 Uhr bis 21:15 Uhr, RTL, TVNow

Der Drehort bleibt gleich

Das alte Bauernhaus in Bocholt, in welchem sich die 16 Stars in gewohnter Manier an die Gurgeln gehen können, bleibt gleich. Worauf sich die Promis freuen können sind ein grüner Gartenstuhl, ein rostiger Grill und ein kleiner Pool.