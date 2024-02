× Die aktuellen Streaming-Highlights (10.02. - 16.02.)

Die Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Streaming-Premiere: Hitkomödie mit Margot Robbie und Ryan Gosling "Barbie"

Stereotyp-Barbie lebt mit verschiedenen anderen Plastikpuppen-Versionen im Barbieland. Ihr Leben unter den vielen anderen Barbies und deren Begleitern, den Kens, scheint perfekt, dennoch hegt sie eines Tages Selbstzweifel, und sie wird von Angstgefühlen geplagt. Daraufhin verlässt sie Barbieland und reist mit ihrem Begleiter Ken in die reale Welt nach Los Angeles, um die Ursache des Problems zu suchen. Das Verhalten der Menschen irritiert Barbie. Gleichzeitig ist sie auf der Suche nach ihrer langjährigen Besitzerin, die sie glaubt, in der frechen Teenagerin Sasha gefunden zu haben. Währenddessen entdeckt Ken auf einem Spaziergang durch die Stadt, dass im Gegensatz zum Barbieland in der realen Welt ein Patriarchat herrscht

Ab 16. Februar auf Sky streamen

Reality-TV: Promi-Familie "Diese Ochsenknechts"

Sie sind bunt, sie sind laut, sie sind schrill: Die dritte Staffel der Serie begleitet wieder den Höhen und Tiefen des Alltags der Familie Ochsenknecht.

Ab 12. Februar auf Sky streamen

Action-Film: "Mercy" mit Jon Voight

Nach einer Geiselnahme in ihrem Krankenhaus schlägt Ärztin und Ex-Soldatin Michelle zurück - denn die Gangster haben ihren Sohn in ihrer Gewalt.

Ab 10. Februar auf Sky streamen

Doku: "Wimbeldons Tennisgötter"

Alles über das Goldene Zeitalter des Tennis, die größten Stars und wichtigsten Rebellen auf dem Center Court.

Ab 16. Februar auf Sky streamen



Weitere Highlights auf Sky:

11. Februar: Gladiatoren

12. Februar: The Loneliest Boy In The World



14. Februar: Doku: Social-Media-Morde: Wie Täter ihre Opfer finden

Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Drama: "Big George Foreman "



George Foreman in den verschiedenen wichtigen Momenten seines Lebens als Boxer, Familienvater und späteren Unternehmer George Foreman.

Ab 12. Februar auf Netflix streamen

Romantik: "Die Liebeskümmerer "

Sitzengelassene, Betrogene, Lückenfüller – Maria (Rosalie Thomass) hilft von Liebeskummer Geplagten aus der Misere herauszukommen. Ihre eigens zu diesem Zweck gegründete Agentur hat ordentlich Zulauf, die Alleinerziehende findet für jede Art von Herzschmerz die passende Medizin. Aber als sie einer unglücklich verliebten Klientin den bindungsunwilligen Lover und Journalisten Karl (Laurence Rupp) ausredet, wird es plötzlich ungemütlich. Der frisch Verlassene will es Maria heimzahlen, indem er sie öffentlich als Liebeskummer-Schwindlerin entlarvt. Seine Recherche führt ihn in Marias Therapie und das Katz- und Maus-Spiel nimmt seinen Lauf.

Ab 14. Februar auf Netflix streamen



Doku: "Einstein & die Bombe"



Was geschah nach Einsteins Flucht aus Nazi-Deutschland? Mithilfe von Archivaufnahmen und Einsteins eigenen Worten taucht dieses Dokudrama in den Geist eines gepeinigten Genies ein.

Ab 16. Februar auf Netflix streamen





Comedy: "The Vince Staples Show"

Der in gewisser Weise berühmte und reiche Rapper und Schauspieler Vince Staples muss in seiner Heimatstadt The Beach die Herausforderungen und Überraschungen des Alltags meistern.

Ab 16. Februar auf Netflix streamen

Weitere Highlights auf Netflix

10. Februar: Sci-Fi-Fantasy-Anime: „Appleseed Alpha“

13. Februar:

Stand-up-Comedy:„Taylor Tomlinson: Have It All“ (auf Netflix streamen)

Komödie: „Töte mich, wenn du dich traust“ – (auf Netflix streamen)

Sport-Doku: „Sunderland ‚Til I Die“ Staffel 3 (auf Netflix streamen)

14. Februar

Romantische Komödie: „players“ (auf Netflix streamen)

Romantische Komödie: „A Soweto Love Story“ (auf Netflix streamen)

Reality-TV: „Liebe macht blind“ Staffel 6 (auf Netflix streamen)

Mystery-Krimi: „Guten Morgen, Verônica“ Staffel 3 (auf Netflix streamen)

15. Februar

Romantisches Drama:„Footloose“

Biografisches Drama: „Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile“ (mit Zac Efron, Lily Collins, Jim Parson,…)

Krimi: „Sörensen fängt Feuer“

Action-Thriller: „House of Ninjas“ (auf Netflix streamen)

Drama: „AlRawabi School for Girls“ Staffel 2 (auf Netflix streamen)

Romantische Comedy: „Ready, Set, Love“ (auf Netflix streamen)

True-Crime-Doku:„Der kleine Nicolás: Das Leben eines Schlitzohrs“

Krimi: „Law & Order: Special Victims Unit“ Staffel 6, 7, 9, 10 und 11

Comedy: „Dragon Sakura“

16. Februar

Thriller: „Der Abgrund“ (auf Netflix streamen)

Horror: „The Bridge Curse: Ritual“ (auf Netflix streamen)

Sitcom: „Comedy Chaos“ (auf Netflix streamen)



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Portrait: "This Is Me..Now: a Love Story" von Jennifer Lopez



Parallel zu ihrem ersten Studioalbum seit einem Jahrzehnt zeigt dieses genreübergreifende Amazon-Original ihre Reise zur Liebe aus ihren eigenen Augen. "This Is Me...Now" ist vollkommen anders als alles, was man je von Jennifer Lopez gesehen hat. Zusammen mit dem Regisseur Dave Meyers hat Jennifer ein handlungsbasiertes filmisches Original erschaffen, das aus ihrem eigenen Blickwinkel von ihrem Weg zur Liebe erzählt.

Ab 09. Februar auf Amazon Prime streamen





Austro-Horror-Komödie: "Beasts Like Us"

Am Valentinstag startet Amazon die erste Eigenproduktion aus Österreich: Vier junge Erwachsene müssen den Alltag in einer ungewöhnlichen Welt bestreiten. Denn in ihrer Realität leben Menschen und Horror-Kreaturen wie Zombies und Vampire gleichberechtigt Seite an Seite.

Ab 14. Februar auf Amazon Prime streamen



Weitere Highlights auf Amazon Prime

10. Februar

Horror: „The Cellar“ (auf Amazon Prime streamen)

11. Februar

Horror -Drama: „Lamb“ (auf Amazon Prime streamen)

Drama-Komödie: „Colossal“ (auf Amazon Prime streamen)

12. Februar

Klassiker-Hai-Horror: „Der weiße Hai“ (auf Amazon Prime streamen)

Drama: „Veronica Mars“ (auf Amazon Prime streamen)

Romantische Komödie: „Five Blind Dates“ (auf Amazon Prime streamen)

Romantische Komödie: „Pensati Sexy“

13. Februar

Action-Drama: „King Kong“ (auf Amazon Prime streamen)

Sci-Fi-Action: „Kong: Skull Island“ (auf Amazon Prime streamen)

15. Februar

Sport- Doku: „Das letzte Tabu“

16. Februar

Drama-Komödie: „Neneh Superstar“



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Animation: "Star Wars: Abenteuer der jungen Jedi"

Die Jedi-Jünglinge Kai, Lys und Nubs trainieren zusammen auf dem Planeten Tenoo und brechen auf zu Abenteuern überall in der Galaxis gemeinsam mit dem jungen Fliegerass Nash und ihrem Schiff Crimson Firehawk!

Ab 14. Februar auf Disney streamen

Doku: "Daughters of the Cult"

Die Serie mit fünf Episoden taucht tief in die Geschichte des polygamen Ervil-LeBaron-Kults ein und erzählt sie direkt aus der Sicht der Menschen, die dabei waren. Eine Splittergruppe mormonischer fundamentalistischer Sektenmitglieder, die im gesamten Südwesten und in Mexiko verborgen liegt, verübt jahrzehntelang eine tödliche Welle von Gewalt und Missbrauch im Namen ihres fanatischen Propheten Ervil LeBaron, der „Mormon Manson“ genannt wird.

Ab 14. Februar auf Disney streamen



Weitere Highlights auf Disney Plus

14. Februar

Neue Episoden der 2. Staffel „Micky Maus: Spielhaus“

Doku: 1. Staffel „Geschichte mal anders!“ Staffel 1

Staffel 1-5 „What’s up, Dad?“