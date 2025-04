× Die Top-Streaming-Starts auf Amazon PRIME

Die Streaming Highlights auf PRIME

Escape-Room-Show: »The Way Out«

Prime Videos neue Show kombiniert Escape-Room-Nervenkitzel mit Comedy-Unterhaltung. Die Zuschauer erleben, wie Comedians und Social-Media-Stars in skurrilen Räumen gefangen sind – Lacher und Spannung garantiert.

Hai-Horror: »Something In The Water«

Gefahr. Meg, Cam und Ruth reisen zur Hochzeit ihrer Freundin Lizzie in die Karibik, doch ein spontaner Ausflug zu einer abgelegenen Insel endet in einem Albtraum, als ein Hai Ruth verletzt und ihr Boot leckschlägt. Auf offener See treibend, müssen die Freundinnen ums Überleben kämpfen, während die blutende Ruth Haie anzieht.