Fan-Hammer: Drei neue Staffeln für "Bridgerton" bestätigt

Fans von opulenten Kostümen, prickelnder Romantik und dramatischen Familiengeschichten dürfen aufatmen: Die Erfolgssaga „Bridgerton“ wird fortgesetzt – und das gleich mehrfach

Die Vorfreude ist groß, denn nun steht fest, wann die neuen Episoden der Erfolgsserie erscheinen: 2026 bringt Netflix die vierte Staffel von „Bridgerton“ an den Start. Die Dreharbeiten laufen bereits auf Hochtouren, und erneut steht ein Mitglied der titelgebenden Familie im Zentrum einer romantischen Reise voller Missverständnisse, Sehnsüchte und gesellschaftlicher Intrigen. Im Mittelpunkt der neuen Folgen: Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson. Ob sein Weg zur großen Liebe so turbulent wird wie bei seinen Geschwistern? Die Erwartungen sind jedenfalls hoch.

© getty ×

Noch größer ist allerdings die Überraschung, dass Netflix im Zuge einer offiziellen Präsentation nun auch Staffel 5 und 6 angekündigt hat. Damit dürfte sich der Wunsch vieler Leserinnen und Leser der beliebten Romanreihe von Julia Quinn erfüllen. Schon seit Beginn hoffen Fans, dass alle acht Bücher der Vorlage – jedes einem Bridgerton-Geschwisterkind gewidmet – für die Serie adaptiert werden. Mit der neuesten Ankündigung rückt dieses Ziel in greifbare Nähe.

Im Rahmen der Netflix-Präsentation gab es zudem erste Einblicke in kommende Szenen, darunter ein glamouröser Maskenball, der bereits jetzt für Gesprächsstoff sorgt. Die Spannung auf das, was noch kommt, steigt.

Noch ist unklar, welche der jüngeren Bridgertons in Staffel 5 und 6 im Mittelpunkt stehen werden. Zur Auswahl stehen Eloise (Claudia Jessie), Francesca (Hannah Dodd), Gregory (Will Tilston) und Hyacinth (Florence Hunt). Besonders spannend dürfte die Frage sein, wie die Serienmacher die Reihenfolge der Romanvorlagen interpretieren – schließlich haben sie in früheren Staffeln bereits eigene Akzente gesetzt.

© Netflix

Fest steht: Die kommenden Kapitel der Serie versprechen erneut leidenschaftliche Verstrickungen, prachtvolle Kulissen und jede Menge Gesellschaftsdrama im Stil der britischen Regency-Ära.