× Game-Show: »Denn sie wissen nicht, was passiert«

Mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk & Barbara Schöneberger

Endlich geht der unvorhersehbare Spaß weiter! In zwei neuen Samstagabend-Primetime-Shows stürzen sich die drei völlig ahnungslosen Moderatoren Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch erneut in ein wildes Abenteuer aus Spiel und Quiz. Ohne jegliche Vorbereitung oder Kenntnis der bevorstehenden Herausforderungen müssen sie live beweisen, was in ihnen steckt. Mit Köpfchen, einer ordentlichen Prise Spontaneität und vollem körperlichen Einsatz stellen sie sich den ungewissen Spielrunden.

Das Publikum darf sich auf erstklassige Unterhaltung freuen, denn bei diesem Trio ist nichts vorhersehbar, und gerade das macht den Reiz dieser einzigartigen Show aus. Es ist ein Tanz auf dem Vulkan der guten Laune, bei dem die Moderatoren selbst am meisten überrascht werden.