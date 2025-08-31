Große Trauer: "Tatort"-Star mit 89 Jahren gestorben

Der deutsche "Tatort"-Schauspieler Arthur Brauss ist tot. Er starb vor wenigen Tagen im Alter von 89 Jahren in München.

Bekannt war Brauss neben dem "Tatort" auch aus weiteren TV-Krimiformaten wie dem "Großstadtrevier". In den vergangenen Jahren hatte er sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen.

Eine der bekanntesten Rollen des Bayern war die des Polizisten Richard Block aus dem ARD-"Großstadtrevier".

Insgesamt wirkte er in mehr als 100 Produktionen im In- und Ausland mit: unter anderem in "Der Alte", "Münchner Geschichten", "Polizeiruf 110", "Die Schwarzwaldklinik", "Derrick" und "Commissario Laurenti", aber auch in "Der Zug" an der Seite von Jeanne Moreau und Burt Lancaster und 1972 in dem Wim Wenders-Film "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter".