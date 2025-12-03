Alles zu oe24VIP
Herzig! ORF-Star zeigt erstmals ihren Baby-Sohn
© Instagram

Mama geworden

Herzig! ORF-Star zeigt erstmals ihren Baby-Sohn

03.12.25, 22:40
Herzige Baby-News beim ORF! Sport-Moderatorin Veronika Kratochwil zeigte auf Instagram erstmals ihren kleinen Sohn Ludwig. 

Bei den Olympischen Spielen in Paris eroberte die sympathische Reporterin mit ihren emotionalen Sportler-Interviews die Herzen der ORF-Zuschauer.

Kratochwil selbst nahm als Turmspringerin 2008 an den Olympischen Spielen Teilteil, jetzt wartet ein ganz anderes Kapitel auf sie.

Nach einer ausgiebigen Pause meldete sich Kratochwil via Instagram und zeigte sich erstmals mit ihrem Baby: "1 Monat Ludwig", schrieb sie mit einem Herzerl.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

