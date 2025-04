× „Hunyadi“: Serien-Start voll Blut, Intrigen und Sex

Das Oster-Programm im ORF wird heuer spannend wie nie. Am Montag startet die epochale Event-Serie „Hunyadi – Aufstieg zur Macht“. Europas Antwort auf „Game Of Thrones“

„Ich kenne in Europa nichts Vergleichbares." ORF-Generaldirektor Roland Weißmann lässt am Ostermontag im Hauptabendprogramm seinen neuen Serienhit „Hunyadi – Aufstieg zur Macht“ mit einer Doppelfolge vom Stapel. Mit einem Budget von 58 Millionen Euro wurde an 174 Drehtagen mit mehr als 600 Schauspielern das abenteuerliche Leben des Feldherren János Hunyadi im mittelalterlichen Europa des 15. Jahrhunderts verfilmt. 10 Folgen, die sich „auf Augenhöhe“ mit US-Erfolgsproduktionen wie "Game of Thrones" bewegen.

© ORF ×

© ORF ×



„Es ist Eskapismus, gute Action, großes Drama,“ ist auch Laurence Rupp, der Fürst Albrecht II spielt, begeistert. In der Hauptrolle sieht sich der rumänische Jungschauspieler Gellért L. Kádár schon in den ersten Folgen mit Intrigen, Kämpfen, Liebeleien, Blut und viel nackter Haut konfrontiert.

© ORF ×

© ORF ×



Für die erste Doppelfolge übernahm Robert Dornhelm die Regie. „Es sind die grauslichen Seiten der Ungarn und Serben genauso zu sehen wie die der Türken. Krieg ist nie schön.

Die Story: Hunyadi muss als Kind mit ansehen, wie seine Familie bei einem Überfall osmanischer Krieger auf die ungarische Burg Hunyad ums Leben kommt. Jahre später steht er als junger Mann im Dienst des serbischen Herrschers George Brankovic (Rade Serbedzija). Dort verliebt er sich in dessen Tochter Mara (Franciska Töröcsik) und lernt die kämpferische Erzsébet Szilágyi (Vivien Rujder) kennen. Um Serbien vor osmanischen Truppen zu schützen, will Brankovic seine Tochter Mara dem Sultan Murad (Murathan Muslu) zur Frau geben.

© ORF ×

© ORF ×

In der zweiten Folge wird das Intrigenspiel noch bunter: Hunyadi kommt an den Hof des ungarischen Königs Sigismund (László Gálffi). Auf der Burg Buda will er ihn überzeugen, Truppen gegen Sultan Murad aufzustellen. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Erzsébet, die ihm einen Handel vorschlägt: Wenn er sie im Schwertkampf unterrichtet, will sie ihn in die Geheimnisse des höfischen Lebens einführen. Sigismunds Tochter Elisabeth soll mit Albrecht von Habsburg (Laurence Rupp) verheiratet werden. Schließlich begleitet Hunyadi den König auf der Reise