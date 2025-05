Koch-Show: Best Friends Edition »Kitchen Impossible«

Tim Mälzer, Mario Lohninger und Edi Frauneder kochen Levante-Küche in New York City.

Mario Lohninger vs. Edi Frauneder in NYC, Williamsburg (USA) In der diesjährigen Best Friends Edition fordert Tim Mälzer seine beiden österreichischen Freunde Mario Lohninger und Edi Frauneder heraus. Sie alle drei verbindet eine Besonderheit: die Stadt New York City, wenngleich auf unterschiedliche Weise. Zunächst versucht Tim Mälzer Kontrahenten Mario Lohninger und Edi Frauneder mit der Levante-Küche aus der Reserve zu locken.

Sie ist eine der ältesten und bedeutsamsten Küchen der Welt und garantiert handelt es sich um eine Küche, mit der zumindest einer seiner beiden Kontrahenten nichts am Hut hat. Zum Einstieg spazieren die zwei Österreicher durch Brooklyn und besuchen Edis erste Wohnung, bis sie von der schwarzen Box überrascht werden.