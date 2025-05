Koch-Show: »Kitchen Impossible: Tim Mälzer vs. Cornelia Poletto«

Tim Mälzer und Cornelia Poletto kochen italienisch.

Kulinarik. "Kitchen Impossible" ist ein kulinarischer Wettbewerb, in dem sich Tim Mälzer und prominente Köche auf eine besondere Herausforderung einlassen. Sie schicken sich gegenseitig an verschiedene Orte weltweit, um dort ein lokales Gericht nachzukochen, ohne jegliche Vorkenntnisse über Zutaten oder Rezept. Am Zielort angekommen, müssen sie das ihnen präsentierte Gericht anhand von Aussehen, Duft und Geschmack analysieren. Anschließend versuchen sie, das Original so genau wie möglich zu reproduzieren. Eine lokale Jury bewertet das Ergebnis, und der Koch mit der höheren Punktzahl gewinnt das Duell.

In einer besonderen Ausgabe tritt Tim Mälzer erneut gegen die Hamburger Köchin Cornelia Poletto an. Dieses Mal holen sich beide Unterstützung von ihren kulinarischen Mentoren: Gennaro Contaldo, Mälzers wichtigster Mentor, und Anna Sgroi, Polettos Mentorin. Angesichts der italienischen Wurzeln beider Mentoren ist das Ziel dieser Episode klar: Italien. Diese Folge ist besonders, da Mälzer erstmals in der Sendung mit Contaldo zusammenarbeitet, dem Mann, dem er sein grundlegendes kulinarisches Verständnis verdankt.