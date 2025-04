× Koch-Show: »Kitchen Impossible: Tim Mälzer vs. Philipp Vogel«

Tim Mälzer und Philipp Vogel treten in der Jubiläumsstaffel gegeneinander an.

Challenge. Zum Auftakt der Jubiläumsstaffel steigt Tim Mälzer in den kulinarischen Ring mit festem Blick auf den Koch-Olymp. Doch der Weg nach ganz oben führt durch Köln und beginnt ausgerechnet mit einem Duell gegen seinen langjährigen Kontrahenten Philipp Vogel. Zwischen Karneval, Sterneküche und einer Box in Tarnfarben läuft Tim Mälzer zur Höchstform auf. Doch der Größenwahn rächt sich. Seine Retourkutsche? Ente in allen Formen - bis Philipp Vogel an seinen Klößen verzweifelt.

Es wird geschwitzt und geschimpft, kulinarische Höchstleistungen und spannende Herausforderungen sind garantiert.