"KPop Demon Hunters“ bricht Rekorde – Teil 2 soll kommen!

Es ist der Streaming-Hit des Sommers: Der Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ begeistert Millionen Fans weltweit, bricht Rekorde – und sorgt nun für Spekulationen über eine Fortsetzung

Seit seiner Veröffentlichung im Juni stellt der Film Bestmarken auf. Mit mehr als 291 Millionen Abrufen ist "KPop Demon Hunters" inzwischen der meistgesehene Netflix-Film aller Zeiten. Auch die Musik aus dem Streifen schlägt Wellen: Der Titelsong "Golden" stürmte auf Platz eins der Billboard Hot 100 und wurde weltweit über 575 Millionen Mal auf Spotify gestreamt.

Kpop Demon Hunters © Netflix

Pläne für Teil 2 – und mehr

Angesichts dieses Erfolgs scheint ein Sequel unausweichlich. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, laufen bereits erste Gespräche mit Studios. Regisseurin Maggie Kang erklärte auf einer Pressekonferenz in Korea: „Ich habe einige Ideen. Es ist noch nichts offiziell entschieden. Aber wir haben den Fans noch nicht 100 Prozent der Hintergrundgeschichten preisgegeben – wir haben also noch viel zu erzählen.“

Kpop Demon Hunters © Netflix

Auch Ji-young Yoo, 26, die der Figur Zoey ihre Stimme leiht, äußerte sich klar: "Ich habe Maggie und Chris bereits gesagt, dass es eine Fortsetzung geben muss."

Gerüchte um Trilogie und Live-Action

Noch weiter geht ein Bericht von "The Wrap": Demnach seien nicht nur ein zweiter, sondern auch ein dritter Teil sowie ein Live-Action-Remake in Planung. Bestätigungen seitens Sony Pictures oder Netflix gibt es bisher nicht – Fans müssen sich also noch in Geduld üben.

Die Geschichte hinter dem Erfolg

Im Zentrum von „KPop Demon Hunters“ steht die fiktive Girlband Huntr/x mit den Mitgliedern Rumi, Zoey und Mira. Tagsüber sorgen sie mit Songs, Tänzen und spektakulären Auftritten für Begeisterung, nachts treten sie als Dämonenjägerinnen auf. Mit Martial-Arts-Moves, magischen Kräften und unerschütterlichem Teamgeist stellen sie sich finsteren Kreaturen – und der gegnerischen Dämonenband "Saja Boys".