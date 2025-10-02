Kult-Serie "Peaky Blinders" feiert Mega-Comeback mit zwei neuen Staffeln!

Die Shelbys sind zurück: Steven Knights Kultserie "Peaky Blinders" geht bei BBC und Netflix in eine neue Ära – mit einer frischen Generation und zwei neuen Staffeln

Gedreht wird erneut im Herzen Birminghams, in den Digbeth Loc. Studios. Autor und Schöpfer Steven Knight beschreibt die Fortsetzung als "eine höllische Fahrt" durch eine Stadt, die nach dem Birmingham Blitz aus der Asche aufersteht. Die neue Generation der Shelbys rückt ins Zentrum eines brutalen Wettstreits rund um das gigantische Wiederaufbauprojekt der Metropole.

"Peaky Blinders" © Hersteller

Lindsay Salt, Leiterin von BBC Drama, kündigt "jede Menge Drama für die Fans" an. Die Serie habe seit ihrem Start vor zwölf Jahren Maßstäbe gesetzt und sei bis heute eines der beliebtesten BBC-Dramen. Auch politisch ist die Rückkehr ein Signal: Richard Parker, Bürgermeister der West Midlands, betont den internationalen Einfluss von "Peaky Blinders". Die Produktion bringe nicht nur weltweite Aufmerksamkeit, sondern auch Arbeitsplätze und Investitionen in die Region. Unterstützt wird die Serie von der West Midlands Combined Authority (WMCA) im Rahmen einer neuen BBC-Partnerschaft.

"Peaky Blinders" © Hersteller

Produktion und Besetzung

"Peaky Blinders" © Hersteller

Geplant sind zwei Staffeln mit jeweils sechs Episoden à 60 Minuten. Produziert wird von Kudos und Garrison Drama für BBC One und BBC iPlayer im Vereinigten Königreich sowie für Netflix weltweit. Als ausführende Produzenten fungieren neben Steven Knight auch Hauptdarsteller Cillian Murphy, Karen Wilson und Martin Haines, Jamie Glazebrook sowie Vertreter von BBC und Netflix.