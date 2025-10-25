MA2412: Dorfer & Düringer feiern doppeltes TV-Comeback

Am Sonntag kommen die MA2412-Stars ''Weber und Breitfuß'' ins TV zurück. Zwei neue Kultfolgen im Hauptabend-Programm. Mit einer Zugabe rechnen Dorfer und Düringer jedoch leider nicht mehr. „Sparzwang im ORF“

Ließen Alfred Dorfer und Roland Düringer schon 2022 nach 20 Jahren Pause („Der Schmäh hatte sich abgenützt! Das Amt war tot!“) zur Freude der Fans die "MA 2412" wieder auferstehen, so gibt es jetzt das heißersehnte ORF-Comeback für „Weber und Breitfuß“. Am Sonntag laufen die beiden neuen Folgen "Im Wald" (20.15 Uhr) und "In der Politik" (21.00 Uhr) auf ORF1.

© ORF

© ORF



"Es geht, ähnlich wie bei Laurel & Hardy, nur um die Figuren. Nicht um das Amt,“ erklärt Düringer den Neustart, mit dem man an die Erfolge der 34 „MA2412“-Folgen, die insgesamt 471 Mal in ORF gezeigt wurden und die Top-Quote von 2022, wo man in der Spitze bis zu 1,1 Millionen ORF-Seher begeisterte, anschließen will. Und das mit zwei total konträren Storys:

© ORF

© ORF

© ORF



Den Auftakt liefern die MA2412-Stars „Im Wald“: Mike Weber (Alfred Dorfer) auf Mountainbike-Tour und Ing. Breitfuß (Roland Düringer) beim Schwammerl-Suchen. Und dann kommt es, wie es nun einmal kommen muss: Ein Jäger (Johannes Silberschneider), der vor dem Einbruch der Dunkelheit warnt, ein Vierbeiner, der offenbar von einer Hundebesitzerin (Monica Weinzettl) ausgesetzt worden ist, und ein Unwetter. Weber und Breitfuß flüchten in die einzige Hütte, die es in diesem Wald zu geben scheint.

© ORF

© ORF

© ORF

Im Anschluss wird es dann, wieder unterstützt von Nina Proll, sogar politisch: Dr. Markus Schallburger (Hary Prinz), Umweltstadtrat der Stadtregierung, verkündet bereits die frohe Botschaft seiner bevorstehenden Kandidatur zum Stadtoberhaupt – bis ihn sein Politikberater Rupert Fussl (Jakob David) auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Denn auch wenn der Vorfall bereits verjährt ist: Beamtenbestechung ist keine Kleinigkeit. Und wer könnte einen Insiderjob wie das Durchsuchen des schier unendlichen Archivs, um den ominösen Akt wieder zurückzubekommen, besser bewältigen als Weber und Breitfuß.

© ORF

„Jede Geschichte ist abgeschlossen und spielt in einer anderen Welt. Wenn es das TV-Publikum will, dann machen wir weiter,“ erklären Düringer und Dorfer den Ansatz von „Weber und Breitfuß“ und haben dafür sogar schon die Bücher für zwei weitere Folgen abgegeben. Aber leider rechnen sie nicht damit, dass diese auch wirklich umgesetzt werden: „Der Sparzwang im ORF ist allgegenwärtig!“ Gut möglich, dass „Weber und Breitfuß“ somit am Sonntag zu allerletzten Mal im ORF zu sehen sind.