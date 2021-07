Designer Michalsky und Moderatorin Janzen sitzen neben Fußballer Podolski in der Jury von 'Das Supertalent'.

- Die Jury der RTL-Show " Das Supertalent " ist komplett: Designer Michael Michalsky und Moderatorin Chantal Janzen werden in der kommenden Staffel neben Fußballer Lukas Podolski am Jurypult sitzen.

Supertalent-Jury fix, Michalsky und Janzen

Die neuen Mitglieder der Jury gab der Sender via Instagram bekannt. "Er ist einer der einflussreichsten Modedesigner Deutschlands, sie die beliebteste Moderatorin der Niederlande", teilte RTL mit: "Alle Fans dürfen sich auf geballte Unterhaltung freuen." Die neue Staffel startet im Herbst 2021. Beide neuen Jurymitglieder bringen einschlägige Erfahrung mit. Michalsky urteilte von 2016 bis 2018 gemeinsam mit Heidi Klum über die Nachwuchsmodels in der Castingshow "Germany's Next Topmodel". Janzen ist seit 2013 Jurorin bei "Holland's Got Talent", der niederländischen "Supertalent"-Version und war heuer eine der Moderatorinnen des Eurovision Song Contests von Rotterdam.

Fans entsetzt: 'Wer ist das?'

Die ersten Reaktionen auf die Auswahl der Juroren ist mehr als verhalten. Es sind scharfe Kommentare zu lesen: "Der Abstieg der casting sendungen bei rtl ist im vollen gang... ging ja vorher schon bergab, aber mit den neuen Juroren ist das ende von DSDS und Supertalent besiegelt..." und: "Schade, dann wird wohl das Supertalent bald nicht mehr laufen mit der Auswahl an Juroren, und Herr Hartwich moderiert ja auch nicht mehr.. .Bei den ganzen Neuerungen macht RTL sich ein tolles Format echt kaputt..." Oder: "Wer ist das?"