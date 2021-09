Diese GZSZ-Dame kehrt Jahre nach dem dramatischen Serientod zurück - und zwar so!

Es ist wohl die größte TV-Überraschung in diesem Herbst. Susan Sideropoulos (40) kehrt in den Kosmos von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück: Die Schauspielerin übernimmt eine Hauptrolle für RTL und TVNOW (demnächst RTL+) im GZSZ-Spin-off "Leon – Glaub nicht alles, was du siehst".

Nach Serientod: Dieser GZSZ-Star kehrt zurück

Ab dem 13. September steht Susan Sideropoulos an der Ostsee endlich wieder zusammen mit Daniel Fehlow vor der Kamera - eine sensationelle Rückkehr nach dem tragischen Serientod bei GZSZ!

Das war die GZSZ-Rolle von Sideropoulos

Als Geschäftsfrau Verena Koch war Susan Sideropoulos von Februar 2001 bis August 2011 in Deutschlands Daily Nr. 1 zu sehen. Sie gehörte damals bei den Fans zu den beliebtesten Schauspieler:innen im Ensemble. In ihrer GZSZ-Rolle war Susan Sideropoulos mit Leon Moreno (gespielt von Daniel Fehlow) verheiratet. Ein gemeinsames Kind krönte ihre Liebe. Doch bei einem schrecklichen Auto-Unfall verunglückte Verena Koch tödlich ...

Erste Begegnung hat es in sich

Ob Susan in dem GZSZ-Spin-off als tote Verena zurückkehren wird oder in einer anderen Rolle, bleibt noch ein Geheimnis. Aber schon jetzt steht fest: Die erste Begegnung der beiden Serien-Lieblinge wird es in sich haben.

Leon (Daniel Fehlow) und Verena (Susan Sideropoulos) bei der Serien-Hochzeit 2010

Susan Sideropoulos: "Das Leben schreibt oft die verrücktesten Geschichten: Ich freue mich wahnsinnig, nach 10 Jahren endlich wieder mit Daniel Fehlow aka Leon Moreno vor der Kamera zu stehen. Mit ihm gemeinsam hatte ich viele Jahre lang bei den GZSZ-Drehs immer den Spaß meines Lebens und jetzt mit 'Leon – Glaub nicht alles, was du siehst' hat das Schicksal uns wieder zusammengeführt. Ich bin sehr auf diese spannende Reise gespannt!"

Daniel Fehlow: "Der Abschied von Susan bei GZSZ war tränenreich – nicht nur laut Drehbuch, sondern auch für mich als Kollege. Wir haben uns seitdem zwar nicht aus den Augen verloren, doch dass ich nun wieder mit Susan vor der Kamera stehe, ist natürlich großartig! Ich freue mich sehr auf die gemeinsamen Dreharbeiten an der schönen Ostsee!"

