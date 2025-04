× Quiz-Show: »Wer weiß denn sowas XXL«

Prominente im Ratefieber einen guten Zweck

Unterhaltung. In drei spannenden und unterhaltsamen Runden raten die Prominenten wieder um Bares für ihre Unterstützer unter den Zuschauern, die zuvor auf das richtige Sieger-Team gesetzt haben. Der erspielte Gewinn wird am Ende jeder Runde aufgeteilt. Im Finale treten die Gewinner der ersten drei Runden an, um 50.000,00 € für einen guten Zweck zu erspielen.

Die prominenten Rateteams für diese XXL-Ausgabe versprechen interessante Konstellationen und humorvolle Schlagabtausche: So treten der wandlungsfähige Schauspieler Christoph Maria Herbst gegen die quirlige Moderatorin Palina Rojinski an, der stilbewusste Designer Guido Maria Kretschmer misst sich mit der innovativen Modeschöpferin Marina Hoermanseder, und der scharfzüngige Comedian Torsten Sträter fordert den satirischen Nachrichtenmann Oliver Welke heraus. Durch den Abend führt Moderator Kai Pflaume.