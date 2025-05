SATC-Hit mit Sky Stream anschauen

Ab dem 30.5. ist die dritte Staffel von "And Just Like That" zu sehen.

Jetzt gibt's rasante Neuigkeiten aus dem Hause Sky! Ab dem 14.5. soll Fernsehen noch viel einfacher werden: Sky Stream heißt das neue Produkt und es vereint Partnerapps, Mediatheken, Sporthighlights und Filmklassiker in einer Anwendung.

Mächtig einfach streamen

Sky setzt mit dem Launch von Sky Stream auf Fernsehgenuss, der laut Presseaussendung "mächtig einfach" werden soll, und zwar auf allen Ebenen. Das Streamen kann umgehend beginnen, ohne lästige Installation: Das kleine, handtellergroße Kästchen anstecken und sofort über das Internet loslegen – ohne Sat- oder Kabelanschluss.

Ganz neu ist die Sprachsteuerung der neu designten Fernbedienung, mit der die Anwendung noch viel einfacher wird. So lassen sich ab nun auch Filme und Serien ganz einfach mit Stichworten oder dem Namen des Lieblingsstars suchen.

Highlights

Besondere Programmhighlights im Mai sind die zweite Staffel der dystopischen Hitserie "The Last Of Us" und die brandneue Staffel von "Sex And The City"-Ableger "And Just Like That", die ab dem 30.5. zu streamen ist.