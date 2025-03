Schock für Filmfans: Kult Horror-Reihe steht vor dem Aus

Seit fast 20 Jahren sorgt die Saw-Reihe mit ihren brutalen Fallen und raffinierten Wendungen für Gänsehaut bei Horror-Fans. Doch nun könnte das erfolgreiche Filmfranchise ein abruptes Ende finden.

Produktionsprobleme und Gerüchte um den Gesundheitszustand des Hauptdarstellers bringen die Zukunft von Saw 11 ernsthaft ins Wanken.

Saw 11 steckt in massiven Schwierigkeiten

Die Saw-Reihe hat sich in der Horrorfilm-Welt als feste Größe etabliert. Nach einigen schwächeren Fortsetzungen feierte der zehnte Teil, Saw X, im Jahr 2023 ein beachtliches Comeback. Der Film überzeugte sowohl an den Kinokassen als auch bei Kritikern und Zuschauern. Ein weiterer Teil, Saw 11, war für 2024 angekündigt – doch nun mehren sich Berichte, die das Gegenteil behaupten. Laut verschiedenen englischsprachigen Medien steht die Produktion des Films vor erheblichen Problemen.

Es gibt sogar Hinweise darauf, dass der elfte Teil komplett gestrichen wird. Ursache sollen anhaltende Differenzen zwischen den Produzenten und dem Filmstudio Lionsgate sein. Der Hollywood Reporter berichtet, dass die Drehbuchautoren bereits seit einem Jahr kein Feedback mehr erhalten haben. Ohne eine Rückmeldung des Studios ist jedoch unklar, ob und wann das Projekt weiterverfolgt wird. Lionsgate selbst hat sich bislang nicht zu der Lage geäußert.

Tobin Bells Gesundheitszustand gibt Anlass zur Sorge

Neben den Produktionsschwierigkeiten gibt es eine weitere Hiobsbotschaft für Fans der Reihe: Bereits im Februar 2025 verbreitete sich das Gerücht, dass der 82-jährige Schauspieler Tobin Bell, der als Jigsaw-Serienkiller zur Ikone wurde, gesundheitliche Probleme haben soll. Aufgrund dessen soll der Film angeblich um ein Jahr verschoben worden sein.

Doch auch hier gibt es bislang weder eine Bestätigung noch ein Dementi. Angesichts der unklaren Lage ist es derzeit fraglich, ob die Reihe fortgesetzt wird oder ob Saw tatsächlich vor einem unfreiwilligen Ende steht.

Fans trauern um das Horror-Franchise

In den sozialen Netzwerken reagieren zahlreiche Nutzer auf die Unsicherheiten rund um Saw 11. Besonders auf X (ehemals Twitter) wird das Thema intensiv diskutiert. Viele Fans verabschieden sich bereits von dem Horror-Klassiker, der 2004 seinen Anfang nahm und in einem Atemzug mit anderen Genre-Größen wie Nightmare on Elm Street, Halloween oder Freitag der 13. genannt wird.

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten ist es unwahrscheinlich, dass die Marke Saw für immer verschwindet. Aus finanzieller Sicht hat das Franchise enorme Erfolge gefeiert: Die bisherigen zehn Filme haben weltweit über eine Milliarde US-Dollar (umgerechnet rund 920 Millionen Euro, Stand März 2025) eingespielt (Quelle: Box Office Mojo). Eine so gewinnbringende Filmreihe wird wohl früher oder später eine neue Fortsetzung oder einen Reboot erhalten. Ob und wann Saw 11 doch noch erscheint, bleibt jedoch weiter ungewiss.