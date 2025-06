"Sendung mit der Maus"-Star gesteht Geldsorgen

Christoph Biemann, bekannt aus der "Sendung mit der Maus", hat in einem Podcast überraschend offenbart, dass er unter finanziellen Sorgen leidet.

Obwohl er seit 1982 fester Bestandteil der beliebten Kindersendung ist und Generationen von Kindern mit seinem grünen Pullover begleitet hat, steht es um seine Finanzen nicht gut. Im "dudes"-Podcast erklärte der 72-Jährige, dass sein Kontostand aktuell "in die Tiefe" gehe. Als freier Filmemacher werde er erst nach Abschluss eines Films bezahlt, wodurch längere Durststrecken entstehen. In dieser Zeit müsse er oft überlegen, "von wem er sich Geld leihen2 könne.

Diese Offenheit hat viele Fans schockiert. In den sozialen Medien zeigen sich zahlreiche Menschen betroffen über die finanzielle Lage eines Kindheitshelden. "Okay wer startet Crowdfunding für Christoph? Der Mensch meiner Kindheit kann doch nichts morgen mit so Gedanken aufwachen", so ein Kommentar auf Biemanns Aussagen. "Dafür, dass er unsere Kindheit so bereichert hat, sollte er sich finanziell nie wieder Sorgen machen müssen. Er hat ganze Generationen so positiv geprägt", schreibt ein weiterer User. "Das ist sehr sehr traurig", heißt es in einem Kommentar.

Trotz der ernsten Lage bewahrt Biemann Humor – etwa mit der Geschichte seines grünen Pullovers: Er besaß ursprünglich zwei identische, falls einer in der Wäsche war. Heute sei das Kleidungsstück sogar als Merchandise erhältlich.