Sport-Hits am Samstag im TV

Am Samstag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

Sport-Nonstop wartet am Samstag auf die Fans im TV.

Bayern dürfen gegen St. Pauli nicht patzen



Konferenz. Der FC Bayern ist am Weg zum Titel. Die Münchner wollen den Sack so früh wie möglich zumachen. Dafür dürfen sie sich im Kult-Duell mit dem FC St. Pauli keinen Patzer leisten.

© APA ×

Adler wollen auch im Team jubeln

Flug-Show. Die große Kugel im Einzel-Weltcup hat der ÖSV schon längst in der Tasche. Traditionell gibt es in Planica beim Saisonfinale auch wieder einen Skiflug-Team-Bewerb, wo Stefan Kraft & Co. die Traum-Saison krönen wollen.

© APA ×

Hartberg will mit Sieg Druck erhöhen

Krimi. Am ersten Spieltag nach der Punkteteilung geht es in der Quali-Gruppe um die letzte Chance auf einen Europacup-Platz und gegen den Abstieg. Hartberg hofft gegen Klagenfurt auf drei Punkte.

Sport-Highlights am Samstag im TV

8.15 Uhr: Ski Freestyle - Skicross Team (ORF Sport+/Eurosport)



9 Uhr: Golf - DP World Tour, Delhi (Sky)



9.30 Uhr. Skifliegen - Teamfliegen (ORF 1/Eurosport)



10 Uhr: Snowboard & Freestyle-WM - Snowboard-Halfpipe, Damen-Finale (ORF Sport+)



11.15 Uhr: Snowboard & Freestyle-WM - Snowboardcross Team (ORF 1/Eurosport)



12 Uhr: Snowboard & Freestyle-WM - Snowboard-Halpipe, Herren-Finale (ORF Sport+)



12.30 Uhr: Fußball - 2. Dt. Bundesliga, Konferenz (Sky)



13.55 Uhr: Eishockey - Austria Women's Hockey League, Spiel um Platz 3 (ORF Sport+)



14.40 Uhr: Superbike - WM, Superpole (ServusTV)



15.30 Uhr: Fußball - Dt. Bundesliga, Konferenz (Sky)



16 Uhr: Radpsort - Katalonien-Rundfahrt (Eurosport)



16.45 Uhr: MotoGP - GP v. Amerika, Qualifying (ServusTV/Sky)



16.55 Uhr: Eishockey - Austria Women's Hockey League, Finale (ORF Sport+)



17 Uhr: Fußball - Bundesliga, Konferenz (Sky)



17.30 Uhr: Tennis - ATP 1000 Miami, Doppel-Finale (Sky)



18 Uhr: Eishockey - NHL, Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres (Sky)



18 Uhr: Golf - PGA Tour, Texas Children's Houston Open (Sky)



18.30 Uhr: Fußball - Dt. Bundesliga, Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart (Sky)



18.30 Uhr: Eiskunstlauf - Eistanz, Kür (Eurosport)



19.25 Uhr: Snowboard & Freestyle-WM - Ski Big Air (ORF Sport+)



20 Uhr: Tennis - WTA Miami, Finale (Sky)



20.30 Uhr: Fußball - 2. Dt. Bundesliga, Kaiserslautern - Düsseldorf (Sky/Sport1)



21 Uhr: MotoGP - GP v. Amerika, Sprint (ServusTV/Sky)



21.15 Uhr: Boxen - Bounce Fight Night (ORF Sport+)



21.30 Uhr: Eishockey - NHL, Colorado Avalanche - St. Louis Blues (Sky)