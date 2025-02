Star-Auflauf und schräge Überraschungen beim "Saturday Night Live"-Jubiläum

Legendäre Gäste, witzige Seitenhiebe und ein denkwürdiges Kim-Kardashian-Moment – die Kult-Show „Saturday Night Live“ (SNL) feierte ihr 50-jähriges Bestehen mit einer spektakulären Gala in New York.

New York City im Ausnahmezustand! Die berühmte Comedy-Show „Saturday Night Live“ blickt auf ein halbes Jahrhundert voller Sketche, Stars und Skandale zurück – und ließ sich diesen Meilenstein nicht nehmen. In der Radio City Music Hall feierten am Sonntagabend unzählige Prominente den runden Geburtstag der Kultsendung. Dabei sorgten legendäre Auftritte, witzige Anspielungen und ein ganz besonderer Po-Auftritt für Aufsehen.

Kristen Wiig und Kim Kardashian © Getty ×

Den Auftakt der Show machte eine emotionale Performance von Paul Simon (83) und Sabrina Carpenter (25). Gemeinsam sangen sie den Klassiker „Homeward Bound“, den Simon bereits 1976 bei „SNL“ mit Beatles-Legende George Harrison performte. Als er sich daran erinnerte, konterte Carpenter schlagfertig: „Ich war damals noch nicht geboren. Und meine Eltern auch nicht.“ Ein amüsanter Start, der nur ein Vorgeschmack auf die nächsten drei Stunden voller Comedy, Musik und Nostalgie sein sollte.

Kim Kardashian sorgt für den skurrilsten Moment des Abends

Dann kam Kim Kardashian (44) – und mit ihr einer der bizarrsten Höhepunkte der Show. Zusammen mit Will Ferrell (57), Ana Gasteyer (57), Kristen Wiig (51) und Scarlett Johansson (40) performte sie als Mitglied der Maharelle Sisters. Doch anstatt nur mitzusingen, verwandelte Wiig Kims berühmtes Hinterteil in eine Trommel und trommelte eine halbe Minute lang darauf herum. Ein Moment, der das Netz spaltete: War es Comedy-Gold oder einfach nur bizarr? Kardashian hat eine besondere Verbindung zur Show – 2021 moderierte sie „SNL“ und begann dort ihre kurze Beziehung mit Comedian Pete Davidson (31), der ebenfalls im Jubiläums-Special auftrat. Ob sich die beiden backstage über alte Zeiten ausgetauscht haben, bleibt jedoch ihr Geheimnis.

Hollywood-Größen, Seitenhiebe und eine seltene Jack-Nicholson-Sichtung

Neben der Kardashian-Show gab es auch echte Hollywood-Magie: Meryl Streep (75) glänzte in einem Sketch als schräge Alien-Entführungs-Mutter, während die Comedy-Ikonen Amy Poehler (53) und Tina Fey (54) eine Fragerunde mit prominenten Gästen wie Ryan Reynolds (48), Blake Lively (37) und Keith Richards (81) moderierten.

Meryl Streep, Kate McKinnon und Will Forte © Getty ×

Ein ganz besonderer Moment: Der 87-jährige Jack Nicholson tauchte überraschend auf, um Komiker Adam Sandler (58) anzukündigen. Sandler ehrte mit einem emotionalen Song die verstorbenen „SNL“-Legenden – ein bewegender Moment inmitten des Comedy-Chaos.

Adam Sandler © Getty ×

Auch die berühmten „Weekend Update“-News durften nicht fehlen. Die Moderatoren Colin Jost und Michael Che nahmen die Gäste aufs Korn – und Bill Murray (73) nutzte die Gelegenheit, um eine humorvolle Rangliste aller bisherigen „Update“-Hosts zu präsentieren.

Bill Murray und Colin Jost © Getty ×

Miley Cyrus ehrt Sinead O’Connor – musikalisches Highlight des Abends

Für die emotionalste Hommage des Abends sorgten Miley Cyrus (32) und Brittany Howard (36). Sie ehrten die 2023 verstorbene Musik-Ikone Sinead O’Connor (†56) mit einer ergreifenden Performance. Bereits am Vortag hatte ein Konzert mit Stars wie Cher, Arcade Fire und Nirvana die musikalische Geschichte von „SNL“ gefeiert.

Miley Cyrus mit Sinead O'Connor Tribute © Getty ×

Seit seiner Premiere am 11. Oktober 1975 hat „Saturday Night Live“ unzählige Karrieren gestartet, politische Satire auf den Punkt gebracht und die Popkultur geprägt. Auch nach 50 Jahren bleibt die Show ein Publikumsmagnet – und wie das Jubiläum bewiesen hat, ist sie witziger, schräger und skandalträchtiger denn je.