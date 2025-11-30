Tobias Moretti feiert bei Jubiläumsshow "Wer weiß denn sowas?" mit

Starbesetzung zum großen Jubiläum

Der einstige Salzburger "Jedermann" Tobias Moretti gehört zum Kreis der erlauchten Stars, die am Dienstag das Zehnjahresjubiläum der ARD-Show "Wer weiß denn sowas?" feiern.

Markus Lanz, Kai Pflaume und Günther Jauch © Getty

Weitere bekannte Ratekandidaten sind etwa Popstar Dieter Bohlen, Schauspielerin Mariele Millowitsch oder Comedian Oliver Welke. Bei der außertourlichen Hauptabendausgabe der Quizsendung unter dem Titel "Wer weiß denn sowas XXL" geht es um 50.000 Euro für den guten Zweck.