Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. TV
Tobias Moretti
© Getty Images

Staraufgebot

Tobias Moretti feiert bei Jubiläumsshow "Wer weiß denn sowas?" mit

30.11.25, 11:41 | Aktualisiert: 30.11.25, 13:35
Teilen

Starbesetzung zum großen Jubiläum

Der einstige Salzburger "Jedermann" Tobias Moretti gehört zum Kreis der erlauchten Stars, die am Dienstag das Zehnjahresjubiläum der ARD-Show "Wer weiß denn sowas?" feiern.

Markus Lanz, Kai Pflaume und Günther Jauch

Markus Lanz, Kai Pflaume und Günther Jauch

© Getty

Weitere bekannte Ratekandidaten sind etwa Popstar Dieter Bohlen, Schauspielerin Mariele Millowitsch oder Comedian Oliver Welke. Bei der außertourlichen Hauptabendausgabe der Quizsendung unter dem Titel "Wer weiß denn sowas XXL" geht es um 50.000 Euro für den guten Zweck.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden