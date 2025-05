× Top-Filme am Samstag

Am Samstag gibt es wieder jede Menge Top-Filme für einen gemütlichen Fernseh-Abend.

Das sind die Film-Highlights am Samstag:

Krimi: »Die Toten vom Bodensee«

ORF 2, 20.15 Uhr

Die plötzliche Rückkehr von Hanna Zeiler von ihrer Motorradtour bleibt aus, was Micha Oberländer zwingt, mit der österreichischen Abteilungsinspektorin Luisa Hoffmann zu kooperieren. Gleichzeitig müssen sie in die komplexen Familienverhältnisse einer scheinbar normalen Familie eintauchen, als ein junger Obdachloser brutal ermordet am Bodensee gefunden wird. In dessen notdürftiger Behausung entdecken die Ermittler beunruhigende Fotos der Familie von Professor Lambeck, dem Leiter einer psychiatrischen Klinik, bei denen allen Familienmitgliedern die Augen entfernt wurden. Die Situation verschärft sich, als Trischa, ein offenbar gehörloses Mädchen, das die Ermittler im Wald beobachtet haben könnte, spurlos verschwindet. Dadurch erweitert sich der Kreis der Verdächtigen erheblich, denn weder Lambeck noch seine Frau, Tochter oder deren Freund geben an, den Toten gekannt zu haben.

Komödie: »Meine schrecklich verwöhnte Familie«

ORF 1, 20.15 Uhr

Der Millionär Francis Bartek hat sich den Reichtum selbst hart erarbeitet. Seine erwachsenen Kinder Philippe, Stella und Alexandre hingegen kennen nur ihr Luxus-Leben in Monaco. Grund genug für Francis, ihnen eine Lektion zu erteilen. Mit dem Vorwand, bankrott zu sein und von der Polizei gesucht zu werden, flieht er mit ihnen in sein ärmliches Elternhaus am Land. Ohne Personal, Shoppingtouren und Partys auszukommen, ist für die drei unvorstellbar. Und zu arbeiten, um Geld zu verdienen, ist ihnen völlig neu.

Thriller: »Nur ein kleiner Gefallen«

PRO 7, 20.15 Uhr

Die verwitwete Stephanie freundet sich mit ihrer reichen Nachbarin Emily an. Als Emily plötzlich verschwindet, während Stephanie auf ihre Söhne aufpasst, suchen Stephanies und Emilys Mann Sean gemeinsam nach ihr und kommen sich näher. Nach dem Fund von Emilys Leiche entsteht ein Mordverdacht.

TV-Programm im Überblick

ORF 1, 20.15: Meine schrecklich verwöhnte Familie

20.15: Meine schrecklich verwöhnte Familie ORF 2 , 20.15 Uhr: Die Toten vom Bodensee

, 20.15 Uhr: Die Toten vom Bodensee ORF 3 , 20.15 Uhr: zeit.geschichte: Österreich - Die ganze Geschichte (3/10): Das gespaltene Land

, 20.15 Uhr: zeit.geschichte: Österreich - Die ganze Geschichte (3/10): Das gespaltene Land Servus TV , 20.15 Uhr: Transporter 2 - The Mission

, 20.15 Uhr: Transporter 2 - The Mission RTL , 20:15 Uhr: Denn sie wissen nicht, was passiert

, 20:15 Uhr: Denn sie wissen nicht, was passiert RTL 2 , 20.15 Uhr: Lethal Weapon - Zwei stahlharte Profis

, 20.15 Uhr: Lethal Weapon - Zwei stahlharte Profis Sat1 , 20.15 Uhr: Harry Potter und der Orden des Phönix

, 20.15 Uhr: Harry Potter und der Orden des Phönix Pro 7 , 20.15 Uhr: Nur ein kleiner Gefallen

, 20.15 Uhr: Nur ein kleiner Gefallen VOX, 20.15 Uhr: Die Hochzeitsprofis - Das Geschäft mit dem Ja-Wort

20.15 Uhr: Die Hochzeitsprofis - Das Geschäft mit dem Ja-Wort Kabel 1 , 20.15 Uhr: Navi CIS

, 20.15 Uhr: Navi CIS SIXX , 20.15 Uhr: Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

, 20.15 Uhr: Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen! ZDF , 20.15 Uhr: Die Giovanni Zarrella Show

, 20.15 Uhr: Die Giovanni Zarrella Show MDR , 20.15 Uhr: André Rieu - Das große Open-Air-Konzert 2024

, 20.15 Uhr: André Rieu - Das große Open-Air-Konzert 2024 3 Sat , 20.15 Uhr: Bernarda Albas Haus

, 20.15 Uhr: Bernarda Albas Haus Arte , 20.15 Uhr: Die mysteriösen Ringe vor Korsika

, 20.15 Uhr: Die mysteriösen Ringe vor Korsika Das Erste/ARD , 20.15 Uhr: Die Augenzeugen

, 20.15 Uhr: Die Augenzeugen BR, 20.15 Uhr: Rama dama

