Top-Filme am Sonntag

ORF-Premiere: Spannung bei »Matrix Resurrections«

Action. Thomas Anderson hat mit der ‚Matrix’-Trilogie bereits drei bahnbrechende Games abgeliefert. Jetzt will der Mutterkonzern von ihm ein viertes Spiel. Prompt beginnt er mit seinem kleinen Team neue Ideen zu sammeln. Dabei wird er gerade von Wahnvorstellungen verfolgt, die er mit seinem Analytiker bespricht. Die Charaktere seiner Games nehmen nämlich wieder öfter Einfluss auf sein Leben - oder ist für ihn die virtuelle Welt von Neo die wahre Realität?

Romanze: »Linga Lindström: Schmetterlinge im Bauch«

Melodrama. Die Insektenforscherin Liv muss sich wieder einmal um ihre chaotische Schwester Smilla kümmern. Smilla hat sich in den Piloten Love verliebt, und Liv soll ihm nun mit seiner Schmetterlingsstation helfen. Liv merkt bald, dass sie mehr für Love empfindet - sehr zum Ärger von Smilla und Livs Verlobtem Per. Was keiner weiß: Love ist mit seinem Cousin Karl im Wettstreit um das Erbe ihres Großvaters. Auch Liv hat ein Geheimnis.

Sci-Fi-Film: »Jurassic World: Ein neues Zeitalter«

Abenteuer. Vier Jahre nach der Zerstörung von Isla Nublar leben Dinosaurier weltweit neben den Menschen. Als die geklonte Teenagerin Maisie aus ihrem Versteck entführt wird, beginnt für Owen und Claire eine gefährliche Rettungsmission. Gleichzeitig untersucht die Biologin Ellie mit Alan und Ian mysteriöse Heuschreckenschwärme, die alle Ernten außer denen der Gentechnik-Firma Biosyn zerstören.