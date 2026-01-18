WOMAN DOWN - Bestsellerautorin ist mit neuem Roman zurück.

Bestsellerautorin Colleen Hoover hat ein neues Buch verfasst. Woman Down entstand aus einer Kurzgeschichte, Saint, von der es immer wieder hieß, sie möge sie bitte ausbauen zu einem Roman.

Autorin taucht unter, um zu schreiben

Hass im Netz. In Woman Down geht es um die erfolgreiche Autorin Petra Rose, die nach einem heftigen Shitstorm untertaucht. Die Verfilmung ihres Buches A Terrible Thing ging sowas von schief, sie hat quasi all ihre Fans verloren.

Rückzug

Petra zieht sich in eine einsame Hütte an einem See zurück, um dort in aller Ruhe an ihrem neuen Roman zu schreiben. Doch eine Schreibblockade macht es ihr schwer. Dann taucht Nathaniel, ein Polizeiermittler, auf. Etwas Schreckliches sei in der Nähe der Hütte passiert, doch Petra interessiert sich für etwas anderes. Denn Nathaniel ist das Ebenbild von Petras Romanfigur und plötzlich kann die Autorin wieder schreiben... Hoover erklärt im Vorwort des neuen Romans, dass es zwar Parallelen zu ihrem eigenen Leben gibt, aber man die Geschichte, in der sie Hass im Netz deutlich thematisiert, nicht als wirkliche Geschehnisse ansehen darf. Trotzdem sprechen viele Medien jetzt schon von einem „Schlüsselroman“, denn auch Hoover ist viel Hass widerfahren.

Erkrankt

In der Realität hat Hoover derzeit andere Probleme. Sie ist inmitten einer Bestrahlung wegen ihrer Krebserkrankung. Nach einer OP soll sie diese fast überwunden haben, doch in den letzten Monaten verpasste Hoover durch die Behandlung Meilensteine ihrer Karriere. Darunter die Premiere von Für immer ein Teil von dir, der neuesten Verfilmung eines ihrer Bücher. Nach dieser Auszeit aus mehreren Gründen ist Hoover nun mit diesem Buch wieder da, das sich trotz Hinweis als sehr persönlicher Text anfühlt und wohl Rekorde brechen wird.

Belästigungs-Klage nach Verfilmung mit Blake Lively und Justin Baldoni

Noch bevor die Verfilmung 'It Ends With Us' herauskam, wurden Vorwürfe laut: Blake Lively, Hauptdarstellerin des Films, warf Justin Baldoni, der den männlichen Hauptpart spielt, vor, sie sexuell belästigt zu haben. Er solle sich zudem unangemessen und anzüglich bei den Dreharbeiten verhalten haben. Baldoni hingegen weist alle Anschuldigungen von sich und behauptet, Lively habe es auf ihn abgesehen und wolle die Produktion sabotieren. Seit Monaten steht dieser Streit, bei dem es mittlerweile um viele Millionen geht, im Mittelpunkt des Interesses. Die Verfilmung ist komplett in den Hintergrund gerückt. Geht es doch um den Film, dann meist nicht in schmeichelhafter Weise. Hoover wird vorgeworfen, dass häusliche Gewalt darin verharmlost werde und sie stärker Farbe bekennen müsste. Insofern kennt die Autorin Shitstorms und dürfte sich wohl nicht alles ausgedacht haben müssen, was sie in ihrem neuen Buch beschreibt.