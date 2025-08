TV-Schock: "Sex and the City" wird eingestellt

Sarah Jessica Parker verkündet das Serien-Aus selbst auf Instagram.

Der Abschied ist besiegelt: Sarah Jessica Parker kündigte via Instagram an, dass die Serie „And Just Like That...“, das Spin-off von Sex and the City, nach der dritten Staffel endet. Damit geht eine Ära zu Ende – nach 27 Jahren, 94 Folgen der Originalserie, zwei Filmen und 31 Episoden des Reboots.



Carrie Bradshaw, gespielt von Sarah Jessica Parker, legt nach über 27 Jahren und unzähligen ikonischen Momenten ihre Manolo Blahniks an den Nagel. Die Serie endet mit einem zweiteiligen Finale, das in den USA am 14. August 2025 auf HBO Max erstmals läuft, in Österreich bei Sky ab 15. August.

Michael Patrick King, Serienmacher, betonte, dass der Zeitpunkt während des Schreibens der letzten Folge kam: „Es fühlte sich wie ein wunderbarer Punkt zum Aufhören an.“

Emotionales Posting

Sarah Jessica Parker zeigte sich emotional: „Carrie Bradshaw hat 27 Jahre lang meinen beruflichen Herzschlag dominiert. Ich glaube, ich habe sie am meisten geliebt.“ Sie bedankte sich herzlich bei den Fans.

Kristin Davis (Charlotte) drückte tiefe Trauer aus und würdigte das gesamte kreative Team: „Wir lieben euch für immer und ewig!“

Gründe für Aus

Anfangs stieg der Start des Reboots explosiv: HBO Max vermeldete Rekord-Zuschauerzahlen, doch mit jeder Staffel nahm die Zuschauerzahl ab. Staffel 3 erreichte das niedrigste Niveau. Kritiker bemängelten den Fokus auf „woke“ Themen, offenes Queer-Storytelling bei Miranda sowie neue Figuren wie Che Diaz, was vielen Fans überzogen wirkte. Auch hohe Produktionskosten und Gagentrends dürften die Entscheidung beeinflusst haben.