So geht es bei den " Vorstadtweibern " weiter: Auge in Auge mit dem Untergang – in der „Vorstadt“ ist die Hölle los, wenn am ORF-1-Serienmontag, dem 15. Februar 2021, um 20.15 Uhr die sechste Folge der fünften Staffel auf dem Programm steht. Doch während dem einen schon ein Grab geschaufelt wird, glaubt die andere, endlich die große Liebe gefunden zu haben.