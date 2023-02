Wirre Krawallmacher stürmen Dschungelcamp-Interview

Bei einem RTL-Interview mit der frisch gekürten Dschungelkönigin Djamila Rowe sprangen plötzlich nacheinander zwei Männer auf die Bühne. Was sie wollten, blieb unklar.

Skurriler Zwischenfall bei der RTL-Sendung "Stern TV": Gerade als Moderator Steffen Hallaschka die frisch gekürte Dschungelkönigin Djamila Rowe interviewte, sprangen nacheinander zwei Männer auf die Bühne und wollten offenbar eine Botschaft senden – welche, das blieb bis zuletzt unklar.

Ein Mann stellte sich neben den Moderator und fragte: "Wusstet ihr eigentlich, dass WWE fake ist?" Damit meinte er womöglich die "World Wrestling Entertainment Inc.", die für Veranstaltung von Wrestling-Shows verantwortlich ist. Hallaschka reagierte sauer: „Sie möchten hier die Sendung stören und einfach mal eine Botschaft platzieren? Da würde ich doch empfehlen, sich einfach wieder hinzusetzen.“ Und weiter: „Wissen Sie was? Das ist vielleicht eine gute Bewerbung für den Dschungel. Vielleicht versuchen Sie es da noch mal. Und wenn Sie dann wiederkommen, reden wir auch über alles, was Sie für richtig halten.“ Der zweite Störenfried, bei dem es sich laut Twitter-Usern um YouTuber Justin H. handelt, stellte sich daraufhin ebenfalls vor die Kamera und murmelte wirres Zeug.

Als die Störenfriede das Studio verlassen hatten, wurde die Sendung ohne weitere Unterbrechung fortgesetzt.