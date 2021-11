Nach dem Quoten-Erfolg der gestrigen Show denkt der ZDF-Programmchef über eine Fortsetzung nach.

Vielleicht ist doch noch nicht Schluss mit "Wetten, dass..?". Am Tag nach der Retroshow mit Thomas Gottschalk teilte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler der Deutschen Presse-Agentur mit: "Wir freuen uns sehr über den großartigen Erfolg der Jubiläumsausgabe. Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken."

Die Comeback-Show von Thomas Gottschalk sorgte am Samstagabend jedenfalls für Rekord-Quoten. In Deutschland sahen unglaubliche 13,8 Millionen Zuseher die Sendung - das entspricht einem Marktanteil von 45,7 Prozent. In Österreich wurden 897.000 Zuseher gezählt. Bemerkenswert war, dass besonders viele Junge die Show sahen. Bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten alleine in Deutschland 4,34 Millionen Zuschauer ein – das macht einen Marktanteil von 50,2 Prozent.

Comeback für Gottschalk?

Gottschalk selbst hatte sich schon bereit erklärt. Nach dem an Corona gescheiterten „Wetten, dass..?“-Comeback anlässlich Gottschalks 70. Geburtstags 2020 will dieser selbst zumindest für eine jährliche Ausgabe auf die Bühne kommen. Die Gerüchte um ein mögliches Comeback feuerte auch 'Wetten, dass...?'-Urgestein Frank Elsner an, der auch eine Wette präsentieren durfte. Er kündigte an, künftig einmal im Jahr gemeinsam mit Gottschalk eine "Wetten, dass...?"-Show moderieren zu wollen. "Rede mit dem Programmdirektor vom ZDF", fordert er seinen Nachfolger gleich auf.