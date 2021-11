Samuel Koch: Seitenhieb gegen Gottschalks 'Wetten, dass...?' Comeback

Bei seinem Auftritt bei "The Masked Singer" konnte sich der ehemalige "Wetten, dass...?"-Kandidat einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Just am selben Abend, an dem Thomas Gottschalk mit "Wetten, dass...?" ein rekordverdächtiges Comeback feierte, wurde Samuel Koch bei "The Masked Singer" enttarnt. Die meisten hatten es schon geahnt, dass der Schauspieler hinter der Maskierung steckt. Von der BILD darauf angesprochen, dass er mit seinen Auftritten zeitgleich bei „The Masked Singer“ der Kult-Show „Wetten, dass …?“ Einschaltquoten-Konkurrenz machte, konnte sich Koch einen Seitenhieb nicht verkneifen. „Darüber habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Das wäre ja Schadenfreude“, so der Schauspieler. „Ich habe mich eher gefreut, dass ich hier bei ,The Masked Singer‘ war und nicht woanders.“

Samuel Koch trat im Jahr 2010 als Wettkandidat bei "Wetten, dass..?" an und verletztet sich bei einem Sprung über ein fahrendes Auto schwer. Seitdem ist er vom Hals abwärts querschnittgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Infolgedessen beendete Thomas Gottschalk Ende 2011 seine Zeit als Moderator von "Wetten, dass..?". Die Show pausierte, bis sie 2012 mit Markus Lanz als Moderator zurückkehrte und zwei Jahre später eingestellt wurde.