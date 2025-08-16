Alles zu oe24VIP
Arnold Schwarzenegger
© Getty

USA

Wahlkreis-Streit: Jetzt schaltet sich Schwarzenegger ein

16.08.25, 16:35
Teilen

"Terminator" Arnold Schwarzenegger sendete via Instagram eine klare Botschaft zum Wahlkreis-Streit in den USA. 

"Bereite mich auf den Kampf gegen das Gerrymandering vor", schreibt "Terminator" Arnold Schwarzenegger via Instagram zu einem Bild von sich beim Trainieren. "Gerrymandering" (Wahlkreisverschiebung) ist die gezielte Verschiebung von Wahlkreisgrenzen in einem Mehrheitswahlsystem, wodurch die eigenen Erfolgsaussichten steigen sollen. 

Losgetreten wurde die Debatte von Plänen der Republikaner, die Wahlkreise in mehreren Bundesstaaten - darunter Texas - neu zu gestalten. Kaliforniens demokratischer Gouverneur Gavin Newsom konterte, indem er ankündigte, "Feuer mit Feuer bekämpfen" zu wollen. Bei den Midterm-Wahlen im kommenden Jahr sollen etwa zugeschnittene Wahlkreise in Kalifornien die Chancen der Demokraten erhöhen. 

 


 

"Schluss mit dem Gerrymandering" 

Reichlich wenig von solchen "Gerrymandering"-Überlegungen hält offenbar Arnold Schwarzenegger. Er war selbst von 2003 bis 2011 als US-Politiker der Republikaner Gouverneur Kaliforniens. Auf Instagram postete er ein Bild von sich mit einem T-Shirt auf dem "F*** the Politicians. Terminate Gerrymandering" steht. ("Sche*ß auf die Politiker. Schluss mit dem Gerrymandering"). 

Schwarzenegger setzt sich schon seit längerem für ein Ende von Wahlkreisverschiebungen ein. 2019 sprach er etwa von einem "nationalen Skandal" und einem "Verbrechen" in diesem Zusammenhang.

