Kunst auf dem Boden: Die Teppich-Trends 2024

Auch unser Fußboden darf extravagant sein. Mit edlen Teppichen oder spannenden Steinfliesen zaubern Sie sich Ihr persönliches Wohnparadies.

Das Fundament jeder Einrichtung ist der Fußboden. Auch hier gilt es, nicht unbedingt eintönig zu bleiben. Die einfachste Lösung für einen spannenden Untergrund ist ein Teppich. Die Vielfalt ist groß — von bunt und extravagant bis hin zu eintönigen kuscheligen Entwürfen schaffen Teppiche den Akzent mit Wohlfühlfaktor.

Nachhaltigkeit ist In

Hoch im Kurs ist die Nachhaltigkeit und das Verwenden von natürlichen Fasern und Farben. Massenware, Materialien aus Polyamid oder Kunstfasern, chemisch gefärbte Teppiche sind absolut out. Der Konsument legt immer mehr Wert auf diesen Aspekt. „Ein Teppich ist ein sehr markanter Einrichtungsgegenstand, den man sich nicht jeden Tag kauft. Deswegen ist Beratung sehr wichtig“, so der Teppichexperte Omar Besim.

Farbenspiel

Ein buntes Highlight ist der Ambra Teppich von Inkiostro Bianco. © Inkiostro Bianco

Der Trend 2024 geht in die bunte und farbige Richtung, aber auch Teppiche mit schlichterem Design sind gefragt. Insbesondere finden traditionelle Muster in einer etwas moderneren Farbgebung nun auch immer mehr an Gefallen.

Der gebürtige Kärntner Adolf Böhm reiste für fast 20 Jahre durch den Orient und setzte das Wissen, das er über Teppiche lernen durfte, in Wien um. So entstand auch sein Name Adil Besim. In der 3. Generation geführt, reicht das Angebot durch die Übernahme von Enkel Omar Besim nun von modern bis traditionell. Zuletzt begeisterte Besim mit dem Teppichlabel Rugstar mit aufregenden und bunten Motiven.

Handwerk und Tradition

Geba Teppiche werden aus feinster tibetischer Schafwolle erzeugt.

© Geba

Im Fluss gewaschen, in der Sonne getrocknet und per Hand geknüpft – das Grazer Unternehmen Geba legt äußersten Wert auf Handwerk und Tradition. So stammt die in Nepal verarbeitete Wolle der Teppichkollektionen von Hochgebirgsschafen aus Tibet. Ihre sehr langen Fasern mit reichlich Wollfett sind eine besondere Eigenschaft, welche die Tiere in ihrem rauen Habitat schützen und somit die ideale Basis für langlebige Teppiche bilden. Vorausgesetzt, die Verarbeitung erfolgt so schonend, dass die natürlichen Eigenschaften erhalten bleiben. Die gesamte Produktion unterliegt zudem Fair-Trade-Richtlinien.

Spannende Fliesen

Steinoptik Fliesen sorgen für ein harmonisches Bild.

© Adobe Stock

Spannende Fliesen können ebenfalls eine edle Umgebung schaffen. Das österreichische Familienunternehmen Fliesendorf setzt auf Feinsteinzeug, das sich durch Robustheit und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Der Vorteil des Steinzeugs ist die vielfältige Einsatzmöglichkeit – von der Küche bis hin zum Badezimmer. Ineinander fließende Oberflächen lassen sich damit einfach bewerkstelligen und die unterschiedlichen Töne und Muster sorgen für eine dynamische Aura.

Der lebendige Farb-Trend ist auch auf unseren Böden ein Must. Auch hier dürfen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Ihre Persönlichkeit in das Ambiente einbinden. Lassen Sie die Böden strahlen.