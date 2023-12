× Tischdeko für Silvester: Mit diesen Tricks wird Ihr Tisch zum Hingucker

Sie sind noch auf der Suche nach der perfekten Tischdeko für den Silvesterabend? Wir verraten Ihnen die neuesten Trends, die ganz einfach zum Nachmachen sind!

Jedes Jahr wieder kommt die Frage, "Und was sind deine Silvesterpläne?" so plötzlich um die Ecke, dass kaum eine:r so schnell eine Antwort parat hat. Und jedes Jahr wieder will man sich für nächstes Jahr vormachen, sich früher Gedanken zu machen. Doch den Silvesterabend kann man auch ganz gemütlich als Gastgeber:in zuhause verbringen. Mit diesen Last-Minute-Ideen wird Ihre Tischdeko an Silvester zum Hingucker.

Tischdeko für Silvester: Vier raffinierte und einfache Tipps für einen festlich gedeckten Tisch

#1 Edle Schleifen

Schleifen sind das Last-Minute-Upgrade, das sowohl Minimalisten als auch Romantiker gleichermaßen begeistert. Egal ob roter Samt für einen edlen Touch oder schwarzer Satin für schlichte Eleganz - mit Schleifen am Besteck oder um Kerzen gebunden, wird der Tisch zum Blickfang.

#2 Gemüse und Obst als neue Blumengestecke

© Getty Images ×

Blumensträuße waren gestern! Die Preise der floralen Gewächse haben es in den letzten Jahren nicht gut mit uns gemeint. Bei gleichbleibendem Budget wurden die Sträuße immer kleiner und nach ein paar Tagen ist die Freude leider auch wieder vorbei. Wieso also nicht das Nützliche mit dem Schönen verbinden? Gemüse und Obst schaffen eine beeindruckende Tischdekoration. Rote Weintrauben und Tomaten werden zu einem köstlichen Buffet, das nicht nur schön aussieht, sondern auch verzehrt werden kann.

#3 Omas Silber liegt wieder im Trend

© Gmundner Keramik ×

Tafelsilber ist nicht länger altmodisch, sondern absolut trendy! Das Auge isst bekanntlich mit und mit den prächtigen Vintage-Stücken von Oma verwandeln Sie im Handumdrehen das Tischbüffet in eine stilvolle Food-Installation. Von Burrata in Edelstahlbechern bis zu pochierten Birnen auf Silbertabletts - diese Vintage-Stücke machen das Festmahl zu einem Kunstwerk.

#4 Kerzen mit Augenzwinkern

Wieso nicht das Jahr mit einem Augenzwinkern verabschieden und Ihre Gäst:innen mit humorvollen Food-Candles überraschen, die täuschend echt aussehen? Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Lebensmitteln, Dekoration und Gastgeschenk. Und keine Sorge, es wird nicht nach altem Käse oder Wurst riechen, sondern ihren Abend ich ein warmes Licht tauchen.