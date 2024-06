× Balkon EM-fit machen: Welche Fußball-Deko ist erlaubt?

Heute macht das Österreich-Team bei der Fußball-EM den Auftakt gegen Frankreich. Doch wer seinen Balkon passend zur Fußball-Europameisterschaft dekorieren will, sollte ein paar Dinge beachten – denn nicht alles ist erlaubt.

Flaggen, Lichterketten oder Girlanden: Für manche Fußball-Fans kann es gar nicht genug Deko sein. Doch bei all der Euphorie über die Europameisterschaft sollten Mieter:innen bestimmte Regelungen im Auge behalten, denn auch für Balkone gibt es Bestimmungen, die eingehalten werden müssen.

Balkon dekorieren: Welche Fußball-Deko erlaubt ist und was nicht

Viele Fußball-Fans wollen ihre Häuser und Wohnungen in Rot-Weiß-Rot dekorieren, denn was könnte besser in Stimmung bringen, als coole Balkon-Deko. Grundsätzlich spricht nichts dagegen, den eigenen Balkon der Fan-Liebe anzupassen, jedoch dürfen Mieter:innen für das Aufhängen einer Girlande auf dem Balkon nicht in die Fassade bohren, um einen Haken anzubringen. Denn damit greifen Sie die Bausubstanz an, was ohne die Erlaubnis des Vermieters verboten ist.

© Getty Images ×

Mieter:innen haften für Schäden in der Fassade und müssen für Reparaturkosten und mögliche Folgeschäden aufkommen – das kann ganz schön teuer werden! Stattdessen können Sie auf Klebehaken oder Saugnäpfe zurückgreifen, die leicht entfernt werden können, ohne Schäden zu hinterlassen.

© Getty Images ×

Auch auf Ihre Nachbar:innen sollten Sie Rücksicht nehmen. Diese dürfen sich nicht durch die Dekoration während der EM gestört fühlen. Fahnen in Übergröße sind demnach nicht erlaubt, wenn sie die Sicht anderer behindern. Fahnen und Co. müssen zudem so angebracht werden, dass sie nicht herunterfallen und jemanden verletzen oder etwas beschädigen können. Sonst droht eine saftige Geldstrafe.

Auch bei der EM gelten Ruhezeiten

Wer bei einem EM-Spiel mitfiebert weiß, dass es durchaus schon einmal etwas lauter werden kann. Doch egal ob in der Wohnung, auf dem Balkon oder im Garten: Zuhause muss man sich auch während der EM an die geltenden Ruhezeiten halten. Obwohl einige Spiele erst um 21 Uhr beginnen oder sonntags stattfinden, sind die Regeln einzuhalten. Sprechen Sie am besten vorab mit Ihren Nachbar:innen, um unnötige Streitigkeiten zu vermeiden.