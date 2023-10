Indian Summer zieht jetzt im Garten ein

Feuerwerk im Herbst: Bäume und Sträucher leuchten von goldgelb bis rot. In diesen Wochen laufen Hecken, Sträucher und Bäume zur Höchstform auf; vor allem Amberbaum und Ahorn bieten ein feuriges Saisonfinale in den Gärten.

Im Sommer sind sie dekorativer Hintergrund, grüner Sicht- und Windschutz, bieten Vögeln und anderen Tieren schützenden Lebensraum und trennen das eigene Gartenidyll von dem der Nachbarschaft – sonst allerdings fristen Hecken und Sträucher meist ein eher unbeachtetes Gartenleben. Doch im Herbst laufen sie fast plötzlich zur farbenprächtigen Höchstform auf, dann verschwindet allmählich das Grün aus den Blättern und Rot in allen Schattierungen verabschiedet feurig die Sommerzeit.

Herbstfarben

Doch wie kommt es zu dieser Herbstglut im Garten? Die Pflanzen bauen ihr Blattgrün ab, wenn die Tage kürzer werden. Gegen Ende des Jahres verschwinden schätzungsweise weltweit mehr als eine Milliarde Tonnen Chlorophyll aus der Natur. Dieser Umstand beschert uns eben den wunderschönen Indian Summer, den Pflanzen sichert es den Fortbestand. Denn um den Winter überleben zu können, muss die Pflanze ihre Blätter abwerfen. Bevor sie dies tut, rettet sie noch alles Wertvolle aus den Blättern, vor allem Chlorophyll und Stickstoff.

Die Herbstglut lässt alles in den schönsten Farben erstrahlen.

Herbstglut im Garten

Übrig in den Blättern bleiben nur die Carotinoide, gelbe und rote Farbstoffe, auf die Bäume und Sträucher gut verzichten können. Und dank dieser Farbstoffe präsentiert sich die Natur im Herbst so farbenprächtig. Wer den Indian Summer im eigenen Garten haben möchte: Die meisten Sträucher sind sehr pflegeleicht und brauchen eigentlich nur ab und an den richtigen Schnitt. Die wahre Gartenkunst besteht darin, die richtigen Pflanzen zu wählen und deren Größe und Färbung so abzustimmen, dass eine schmückende Hecke oder ein farbenprächtiger Blickfang wie in der Landschaft entsteht.

Bäume und Sträucher leuchten von goldgelb bis rot.

Wahl der Pflanzen

Um sich den Indian Summer in den Garten zu holen, wählt man am besten Sträucher mit besonders attraktiver Herbstfärbung. Dazu gehören verschiedene Arten des Spindelstrauchs, die im Oktober mit roter Blattfärbung auftrumpfen. Auch die Felsenbirne (Amelanchier) liefert kupferrote Blätter, die im Licht der tiefstehenden Herbstsonne wunderschön funkeln.

Buntes Blättergewand als Gartenschmuck.

Indian Summer

Der Klassiker unter den Malern der Natur ist sicherlich der Wilde Wein - auch Veitschi genannt und eine der dankbarsten Kletterpflanzen überhaupt. Richtig bunt treibt es die eichenblättrige Hortensie, deren purpurrote Blätter in der Herbstsonne in allen Schattierungen leuchten.

Bekanntlich sind viele der über 200 Ahorn-Arten ein feuriger Blickfang im Garten: Rotahorn oder Fächerahorn leuchten besonders schön in den verschiedensten Rottönen. Auch der amerikanische Amberbaum besticht mit Blattfarben von Violett bis Gelborange.

Indian Summer nach dem Vorbild der Natur geht sogar auf Balkon und Terrasse: Wein, Hortensie, Ahorn oder Spindelstrauch gibt es auch als Kübelpflanzen.