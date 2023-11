× Diese Dinge sollten Sie nie mit Ihrer Küchenrolle reinigen

Sie ist die Allzweckwaffe jeder Küche. Und doch gibt es einige Oberflächen, die auf keinen Fall mit der Küchenrolle in Berührung kommen sollten.

Alle haben sie, alle lieben sie: die Küchenrolle. Das Küchenpapier ist unser Retter in Not, schützt vor den Inhalten umgekippter Gläser, lässt Staub verschwinden und putzt Essensreste wunderbar zusammen. Kurz: Ohne das saugfähige Papier läuft in unseren Haushalten gar nichts.

Nun der Schock: Viele Oberflächen, die wir mit unserem Haushaltspapier abwischen, sind in Wirklichkeit gar nicht dafür geeignet. Wenn es richtig blöd läuft, werden sie dadurch sogar beschädigt. Wir verraten, bei welchen Dingen wir in Zukunft lieber die Finger von der Küchenrolle lassen sollten.

Spiegel und Glas

Die Fasern des Küchenpapiers sind eigentlich gar nicht weich sondern tatsächlich rau. Schrubbt man damit beim Reinigen über Spiegel- und Glasoberflächen, kann das unerwünschte Spuren hinterlassen. Anfangs sind diese zwar nicht unbedingt sichtbar, putzt man allerdings dauerhaft mit der Küchenrolle, kann das Material "blind", also milchig und matt werden.

Displays

Gleiches gilt für die Displays auf Smartphone, PC, Fernseher & Co. Um Staub zu entfernen, sollte man hierbei besser auf Mikrofasertücher setzen. Das Haushaltspapier kann zu ärgerlichen Kratzern führen.

Teppiche

Landet ein Glas Rotwein auf dem Teppich, ist das verdammt ärgerlich. Noch nerviger wird es allerdings, wenn wir dann mit der Küchenrolle versuchen, Schadenbegrenzung zu betreiben. Statt den Fleck zu entfernen, löst sich das Papier in zig Einzelteile, die nur schwer aus dem Textil zu entfernen sind, und den Fleck oft verschlimmern können.

Eingebranntes

Auf dem Backblech hat sich ein bisschen was vom Ofengemüse festgebrannt? Dann sollte man lieber den Schwamm zücken. Selbst eingeweichtes Küchenpapier wird es nicht schaffen hartnäckige Essensreste zu lösen.

Spitze Kanten

Scharfe und spitze Gegenstände sollte man auf gar keinen Fall mit Papier putzen. Das Papier reißt nur ein und im schlimmsten Fall verletzt man sich sogar dabei. Also: Besser Finger weg von der Küchenrolle!