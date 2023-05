LuckyKey - Tipps und Tricks von Ihrem Schlüsseldienst in Wien

Erfahren Sie nachfolgend Wissenswertes zum Thema Schlüssel- und Aufsperrdienst. Tipps und Informationen vom Experten.

Wohnungstür zugefallen und ausgesperrt – was tun, wenn der Hut brennt?

Tür zugefallen, Schlüssel in der Wohnung vergessen. Was tun, wenn man sich ausgesperrt hat? Die Antwort ist simpel: Lieber gleich den Schlüsseldienst zu Hilfe rufen. Am Ende führt kein Weg daran vorbei.

Es ist nach Mitternacht und man ist gerade dabei mit Freunden die Wohnung zu verlassen um sich auf den Weg in den Club zu begeben. Hektik pur. Das Taxi wartet bereits. Dann passiert es. Die Wohnungstür fällt ins Schloss, der Schlüssel steckt an der Innenseite der Türe. Freunde, die einen Ersatzschlüssel der Wohnung haben, sind gerade verreist und ein Schlüsseldienst scheint erstmal keine Option zu sein - zu teuer und zu spät in der Nacht. Was nun?

Youtube-Videos – als geeignete, schnelle Lösung?

Sofort wird auf YouTube mit den Begriffen „ausgesperrt“, „Tür ins Schloss gefallen“ nach Videos gesucht, die mit einer geeigneten Lösung Abhilfe schaffen sollen. Angezeigt werden Videos, die die Behauptung anstellen, dass es kinderleicht sei, sich wieder Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Alles was es dafür benötige, wäre ein flacher, stabiler Gegenstand, am besten eine Steckkarte. Mit ein wenig Geschick schaffe man es leicht, die Türe aufzubekommen. 15 Minuten und mehrere verschlissene Bankomatkarten später ist die Türe nach wie vor verschlossen. Außerdem weist der Türrahmen mittlerweile erste Kratzer auf. Ratlose Gesichter machen sich bemerkbar, was nun?

Der Schlüsseldienst spart Zeit und Nerven

Die Lösung ist simpel: Die Telefonnummer eines zuverlässigen Schlüsselnotdienstes in Wien wählen. Die Zeit, die man vergeudet hat, um wenig hilfreiche Videos anzusehen, hätte man doch besser in die Suche nach einem serösen Aufsperrdienst investiert, der schnell vor Ort sein kann. Und Recherche macht sich hierfür bezahlt - nicht alle Schlüsseldienste haben dieselben Ambitionen. Einige scheinen genau zu wissen, wie sie die missliche Lage von Kunden am besten ausnutzen. Andere möchten wirklich Hilfe leisten und schnell wieder Zugang zu den eigenen vier Wänden gewähren.

Woran erkennt man seriöse Schlüsseldienstanbieter?

Die Antwort auf diese Frage gibt uns LuckyKey, ein Wiener Schlüsseldienst, der bereits seit über 30 Jahren im Geschäft tätig ist.

1. Recherche ist das A und O. Wenn man nach einem seriösen Anbieter im Internet sucht, sind die ersten Ergebnisse nicht zwangsläufig die besten. Wonach es Ausschau zu halten gilt? Zum Beispiel können die Referenzen auf der Website eines Anbieters genauer unter die Lupe genommen werden. Die Zufriedenheit anderer Kunden ist oftmals schon ein guter Parameter für einen seriös arbeitenden Schlüsseldienst.

2. Zuverlässige Anbieter zeichnen sich durch Kostentransparenz aus und führen eine genaue Preisliste auf ihrer Website. Sollte es sich dennoch um horrend hohe Preise oder sogenannte Dumpingpreise - wie "Türöffnung um nur 29€" - handeln, hat man in der Regel einen unseriösen Schlüsseldienst auf frischer Tat ertappt. Seriöse Schlüsseldienste erbringen ihre Dienstleistung zu einem Fixpreis, auf den nach erbrachter Leistung keine zusätzlichen Kosten aufgeschlagen werden. Mehrkosten für Nachteinsätze oder aufwendigere Arbeiten werden klar angeführt.

3. Vorsicht vor kostenpflichtigen Telefonnummern - unseriöse Schlüsseldienste lassen sich leicht an kostenpflichtigen Telefonnummern erkennen. Ein Beispiel dafür ist die Vorwahl „0800“.

4. Der Anbieter sollte in der Umgebung, in diesem Fall in Wien, ansässig sein, sodass für etwaige Anfahrtskosten nicht zusätzlich tief in die Tasche gegriffen werden muss.



5. Seriöse Schlüsseldienste verlangen vor Dienstleistungserbringung einen Ausweis. Sollte man den Ausweis nicht zur Hand haben, können Nachbarn als Auskunftspersonen agieren. Sie können bestätigen, dass die jeweilige Person auch wirklich in der betroffenen Wohnung wohnhaft ist. Auch die Polizei kann um Auskunft gebeten werden, indem sie einen Blick in das Melderegister wirft und bestätigt, dass die Person an der jeweiligen Adresse gemeldet ist. Wieso der ganze Aufwand? Die Vorgehensweise ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie soll sicherstellen, dass sich nicht unbefugte Personen Zugang zu einer Wohnung verschaffen, indem sie den Schlüsseldienst für die Türöffnung zu einer fremden Wohnung engagieren.

6. Des Weiteren händigen seriöse Schlüsseldienste nach Dienstleistungserbringung dem Kunden eine detaillierte Rechnung aus. Was darin enthalten ist? Stundenlohn, Anfahrtskosten sowie etwaige Zuschläge und Materialkosten.

7. Ein weiteres Indiz für Seriosität ist die 24h-Erreichbarkeit. Wieso das? Ein Schlüsseldienst muss in Notsituationen schnell Hilfe leisten und das rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr. Angenommen Schlüsseldienste wären nicht 24/7 erreichbar und im Einsatz, würden Menschen beispielsweise Gefahr laufen, die Nacht bei niedrigen Temperaturen unter freiem Himmel zu verbringen. Ach wie schön, dass es Schlüsseldienste gibt, die jederzeit erreichbar sind.

Finger weg

Der Wiener Schlüsseldienst LuckyKey rät dazu, in Notsituationen nicht selbst Hand anzulegen. Hat man sich ausgesperrt, niemals versuchen, selbst, die Türe gewaltsam zu öffnen - und sei es noch so verlockend. Dabei riskiert man nicht nur Türe und Schloss zu ruinieren, es könnten am Ende erheblich höhere Kosten anfallen, wenn die Türe ersetzt werden muss, als den Schlüsseldienst zu bezahlen.

Vertrauen Sie auf das Handwerk eines seriösen Schlüsseldienstes, der für eine ordnungsgemäße Türöffnung stets das passende Werkzeug zur Hand hat. Wahre Worte vom Profi - LuckyKey hat sämtlichen Personen aus der Patsche geholfen. Ob in den frühen Morgenstunden oder an Feiertagen, LuckyKey ist stets zu Diensten und verhilft binnen kürzester Zeit wieder Zugang zu seinen eigenen vier Wänden.

Reserveschlüssel anfertigen

Einen Schlüssel verlieren passiert ganz schnell. Der Experte LuckyKey empfiehlt immer einen Reserveschlüssel rechtzeitig anfertigen zu lassen.

Sollten Sie noch auf der Suche nach einem seriösen Aufsperr- und Schlüsseldienst für Notfälle sein, oder einfach nur einen Reserveschlüssel für Ihre Wohnungstür anfertigen lassen wollen, speichern Sie gerne die Kontaktdaten von LuckyKey in Ihrem Handy ein:

