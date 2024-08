Deshalb sollten Sie nie auf großen Pölstern schlafen

Beste Matratze 2024: So finden Sie Ihre Traummatratze Rückenprobleme? Schlafstörungen? Nichts beeinträchtigt das Wohlbefinden so sehr wie schlechter Schlaf – oft ist eine schlechte Matratze der Übeltäter. Doch welche ist die "beste Matratze"? Jeder Körper ist anders, und somit variiert auch der Bedarf an Unterstützung und Komfort von Person zu Person.