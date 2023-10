Edles Knistern: Kamin-Trends im Check

Ikonische Designs übernehmen den Markt der holzbefeuerten Kamine. Mit ästhetischer Klarheit überzeugen die umweltfreundlichen und energieeffizienten Neuentwicklungen.

Der Herbst ist die Zeit der Gemütlichkeit. Im Freien spielt sich ein Naturschauspiel ab – wunderbare Farben und ein neuer Duft erwarten uns, doch mit der neuen Jahreszeit kommt auch wieder mehr Zeit für das Zuhause. Wer die gemütliche Atmosphäre verstärken möchte, sollte über einen Kamin nachdenken. Die knisternde Wärme sorgt für Entspannung und Stressabbau und ist zudem energieunabhängig. Die modernen Kamine sind nicht nur wunderschöne Objekte, die Ihr Zuhause schmücken, sondern werten es auch auf.

Kamin-Innovationen

Die neuesten Entwicklungen sind mehr als nur ästhetische Designs. Sie sind umweltfreundliche Heizoptionen im Vergleich zu fossilen Brennstoffen, denn Holz ist erneuerbar und bringt keinen CO2-Überschuss wenn es verbrannt wird.

Das österreichische Unternehmen Feuerkristall wurde 1991 gegründet und arbeitet seither mit unterschiedlichen Herstellern zusammen, darunter sind Focus, Boley und Glowbus. Das Unternehmen, mit Sitz in Spittal an der Drau, übernimmt die Recherche, Inspiration, Planung, Prüfung und die Ausführung des Wunschkamins. Im Angebot stehen wandhängende, freihängende, freistehende und Einbau-Kamine. Zusätzlich werden auch Kamine für den Outdoor-Bereich angeboten und Effektfeuer für ein wohltuendes Ambiente. Feuerkristall setzt auf exklusive Kamin- und Befeuerungsarrangements in einem modernen, ausgefallenen und individuellem Design. Der enge Kontakt zu den innovativen Kamindesignern Dominique Imbert (Frankreich) und Niels Boley (Holland) ermöglicht eine einzigartige Flexibilität in der Umsetzung. Das jüngst in das Sortiment aufgenommene Effektfeuer, das mittels Strom leuchtet, vervollständigt die Befeuerungspalette mit unendlichen Anwendungsmöglichkeiten.

© feuerkristall.at Bereits 1968 schuf Dominique Imbert das Modell Gyrofocus, das seither durch sein Design ebenso wie durch seine technische Durchführung neue Maßstäbe setzt. Es ist weltweit das früheste ­Beispiel aus der Reihe der freihängenden und um 360° drehbaren Kamine. ×

Dominique Imbert, Gründer von Focus, beschäftigt sich bereits seit 50 Jahren mit dem harmonischen Gleichgewicht zwischen schöpferischem Moment und Einhaltung technischer Vorgaben und Normen. Die Metallbauer von Focus stellen sämtliche Passstücke der Öfen und Kamine von Hand her und lassen so aus jedem Modell ein Unikat werden. Seit ihrer Gründung ist die Marke Focus in Viols-le-Fort angesiedelt, im sonnenverwöhnten Südfrankreich, in dem ehemaligen Wohnhaus von Dominique Imbert, in dem auch der allererste Antéfocus entstand. Die Werkstatt Atelier Dominique Imbert entwirft hier das markentypische Mobiliar von Focus. Von diesem winzigen mittelalterlichen Dörfchen am Fuße der Cevennen aus exportiert Focus mittlerweile rund um den gesamten Globus.

© frisch-hafner.at Die Kaminöfen des Hafnermeisterbetriebs Frisch sind vor allem als Zusatzheizung beliebt und optional auch mit Backfach oder Wasser- Wärmetauscher erhältlich.

Das niederländische Unternehmen Boley stellt Kamine in allen erdenkbaren Formen her. Bereits seit 1970 werden in Veghel außergewöhnliche Feuerstellen konzipiert und realisiert.