× Geniale Hacks: Mit diesen Tricks bewahren Sie saisonale Deko richtig auf

Saisonale Deko clever verstauen: Wir verraten platzsparende Lösungen, wie Sie mit einfachen Tricks Ordnung schaffen und Ihre Lieblingsstücke immer schnell zur Hand haben.

Alle Jahre wieder... suchen wir uns Anfang Dezember mit viel Mühe die Weihnachtsdeko aus gefühlt hunderten verschiedenen Stauräumen zusammen. Bei den Christbaumkugeln fehlt immer eine, bei den Lichtern sind die Batterien leer. Und jedes Jahr nehmen wir uns vor, beim nächsten Mal alles ordentlich und übersichtlich wegzupacken. Deshalb verraten wir Ihnen die besten Tipps, wie das endlich gelingt – von der richtigen Aufbewahrung der empfindlichen Kugeln bis hin zu cleveren Lösungen für Lichterketten und Co.

Die passende Aufbewahrungslösung finden

Ein wichtiger Aspekt bei der Lagerung von Dekoration ist die Wahl der richtigen Behälter. Robuste Kunststoffboxen mit Deckel bieten optimalen Schutz vor Staub und Feuchtigkeit und lassen sich außerdem platzsparend stapeln. Noch praktischer sind durchsichtige Boxen – so behält man stets den Überblick. Für empfindliche Dekorationen wie Glasfiguren oder Porzellanfiguren eignen sich gepolsterte Boxen oder spezielle Trennfächer, die zusätzlichen Schutz bieten.

Tipp für Stoffdekorationen

Für Kissen, Tischdecken und andere Stoffdekorationen sind Vakuumbeutel wahre Platzsparwunder. Sie schützen nicht nur vor Staub und Feuchtigkeit, sondern lassen sich durch das Entziehen der Luft mit einem Staubsauger auch kompakt verstauen.

Ordnung nach System: So behalten Sie den Überblick

Um Ihre Deko übersichtlich zu verstauen, sortieren Sie sie nach Jahreszeiten, Anlässen oder Themen:

Weihnachten: Christbaumkugeln, Lichterketten, Adventschmuck

Ostern: Hasenfiguren, Tischdeko, Fensterhänger

Herbst: Kürbisse, Windlichter, Türkränze

Sommer: Gartenlichter, Vasen

Geburtstag: Partydeko

Beschriften Sie jede Box oder Tasche eindeutig, zum Beispiel „Weihnachten – Tischschmuck“. Noch besser: Legen Sie eine kurze Liste des Inhalts bei, damit Sie nicht lange suchen müssen.

Platzsparend mit stapelbaren Boxen

Gerade in kleineren Haushalten ist der Platz begrenzt. Stapelbare Boxen oder Kisten mit Deckeln schaffen hier Ordnung. Wählen Sie wenn möglich Modelle mit Rollen – so können die Boxen auch in Regalen oder unter Betten aufbewahrt werden. Ein trockener Keller, Dachboden oder Schrank bieten sich als ideale Lagerorte an, solange sie leicht zugänglich sind und keine Feuchtigkeit eintritt.