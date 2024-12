× Tafel-Trends: Festliche Tisch-Deko für Weihnachten

Wir bitten zu Tisch, denn es wird festlich aufgedeckt!

Von der Tischdecke bis zum Geschirr – an den Feiertagen hüllen wir den Tisch in festliches Gewand und bringen Weihnachtsstimmung an die Tafel. Lassen Sie sich von den Tafel-Trends inspirieren!

Skandi-Chic

© housedoctor.com ×

Das dänische Label House Doctor deckt zu Weihnachten mit skandinavischer Festlichkeit auf, die duftende Äste, raschelnde Blätter, Tannenzapfen und Papierornamente auf den Tisch bringt. Veredelt wird die minimalistische Tafel von glanzvollen Details mit eleganter Patina und jeder Menge Kerzenschein-Romantik.

Merry berry

© lexingtoncompany.com ×

Umrahmt von warmem Holz fängt die Lifestyle-Marke Lexington den Zauber der stillen Zeit mit gemusterten Festtagsstoffen in satten Beeren-Farben ein. Aufgeschnittene Granatäpfel, Trauben und Äpfel in rustikalem Keramik-Geschirr spielen mit altem Silber, blühenden Weihnachtsarrangements, robusten Stielgläsern und drapierten Schleifen, die auf Tellern Platz nehmen, wunderbar zusammen und kreieren ein Xmas-Ambiente mit viel Nostalgie-Gefühl. Was für ein Fest!

Kunterbunt & kreativ

© dusendusen.com ×

Den kreativen Geist der Weihnacht entfachen linierte Platzdeckchen, die in knalligen Farb-Kombinationen das Kind in uns wecken. Fantasievolle Kerzenständer, blumige Statements und kunstvoll verziertes Geschirr für feine Köstlichkeiten schaffen ein Feiertagsambiente wie aus Alice im Wunderland. Das It-Label Dusen Dusen aus Brooklyn macht vor, wie es geht. Wow!

Elegant eingepackt

© sprezznyc.com ×

Wie Geschenksbänder, die über einen Tisch geweht wurden und perfekt auf jedem Teller gelandet sind, inszenieren sich die Tafelstücke der „Ribbon“-Kollektion von Sprezz. Das uralte Symbol der Festlichkeit wird eingerahmt von zarten Platzdecken, weißen Stoffservietten und poliertem Silber. Eingeschenkt wird in elegante Sternzeichen-Gläser. Für noch mehr Bandlänge können Schleifen z.B. auch um Gläserstiele oder Kerzenständer gebunden werden. Beim konventionellen Aufdecken bieten sich Maschen auch als Serviettenring-Ersatz an.