Laut Oxford-Studie: Kastanien helfen gegen Spinnen-Invasion

Gerade im September und Oktober kommen viele Spinnen ins Haus. Im Netz kursiert ein Trick, der Spinnen vertreiben soll. Dazu braucht man lediglich Kastanien.

Spinnen sind zwar äußerst nützlich, aber in der Wohnung möchte man sie in der Regel doch lieber nicht haben. Besonders im Herbst scheint es, als würden die achtbeinigen Tierchen aus jeder Ritze hervorkriechen. Wenn Fliegengitter nicht mehr ausreichen, gibt es ein überraschendes Hilfsmittel aus der Natur: Kastanien. Denn diese sollen angeblich helfen, die unerwünschten Hausgäste zu vertreiben.

Kastanien vertreiben Spinnen © Getty Images ×

Wissenschaftlich belegt: Spinnen können Kastanien nicht riechen

Laut einer Studie der Universität Oxford, die 2017 im „Journal of Economic Entomology“ veröffentlicht wurde, reagieren Spinnen negativ auf Kastanien – genauer gesagt auf die in den Kastanien enthaltenen Duftstoffe. Interessanterweise wurde in der Studie die Wirkung von Esskastanien untersucht, nicht von gewöhnlichen Rosskastanien, die wir oft in Parks und Wäldern finden. Obwohl sich die beiden Sorten äußerlich ähneln, unterscheiden sie sich in ihrer chemischen Zusammensetzung.

Die Studie testete auch die Wirkung von Zitronen- und Pfefferminzöl auf Spinnen. Dabei stellte sich heraus, dass sowohl Esskastanien als auch Minze tatsächlich eine abschreckende Wirkung auf Spinnen haben, insbesondere auf die Braune Witwe und die Gartenkreuzspinne. Beide Arten kriechen auch hierzulande gerne in unsere vier Wände, sind für den Menschen allerdings harmlos. Zudem lassen sie sich mit der natürlichen Methode vertreiben, ohne dass sie Schaden davontragen.

Besonders effektiv helfen Kastanien, wenn man sie zerkleinert © Getty Images ×

Kastanien gegen Spinnen: So funktioniert's

Die beste Wirkung erzielen Sie, wenn Sie die Kastanien zerkleinern und an den typischen Eintrittsstellen in der Wohnung verteilen, also an Fenstern, Türen und entlang der Außenwände. Um die Wirksamkeit zu erhalten, sollten die Kastanien etwa einmal im Monat ausgetauscht werden, da sich die Duftstoffe im Laufe der Zeit verflüchtigen. Tipp: Damit die Kastanien nicht nur nützlich, sondern auch dekorativ sind, können Sie Ihre Ausbeute vom Herbstspaziergang in eine hübsche Holz- oder Glasschale legen.

Also, worauf warten Sie also noch? Ab in den Wald und fleißig Kastanien sammeln!