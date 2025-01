Diese Hausmittel reinigen Backblech & Ofen von selbst!

Nach dem Backen oder Braten sammeln sich eingebrannte Reste im Ofen und auf dem Backblech. Das Schrubben danach ist mühsam und kostet Zeit – doch das muss nicht sein! Mit einem einfachen Trick und Hausmitteln bekommen Sie Ihren Ofen und Ihr Backblech im Handumdrehen wieder sauber.

Alles, was Sie dafür brauchen, haben Sie wahrscheinlich schon in Ihrer Küche. Lassen Sie den Schmutz einfach durch Wasserdampf und eine kraftvolle Mischung aus den Hausmitteln Essig, Zitrone und Backpulver/Natron lösen. So sparen Sie sich nicht nur Arbeit, sondern tun auch der Umwelt etwas Gutes!

Mit einfachen Hausmitteln: Backblech & Ofen blitzschnell reinigen

Was Sie brauchen:

Wasser

Eine halbe Zitrone

2 EL Essig

2 TL Backpulver oder Natron

So geht’s:

Geben Sie etwas Wasser in das Backblech – etwa so viel, dass der Boden gut bedeckt ist. Schneiden Sie die halbe Zitrone in Scheiben und legen Sie diese ins Wasser. Fügen Sie 2 Esslöffel Essig und 2 Teelöffel Backpulver oder Natron hinzu. Stellen Sie den Ofen auf Ober- und Unterhitze und heizen Sie ihn auf etwas über 100 °C auf. Warten Sie etwa 20 Minuten

Der heiße Wasserdampf löst den Schmutz im Ofen und auf dem Blech fast wie von selbst. Nach dem Backvorgang müssen Sie nur noch mit einem feuchten Tuch nachwischen – fertig!

Mit Hausmitteln den Ofen sauber kriegen - Warum funktioniert das?

Die Kombination aus Essig, Zitrone und Backpulver bzw. Natron sorgt für eine natürliche Reinigungsreaktion. Der Essig und die Zitronensäure lösen Fett und Verkrustungen, während das Natron oder Backpulver beim Aufheizen eine schäumende Wirkung entfaltet, die den Schmutz anhebt. Der Wasserdampf tut sein Übriges und sorgt dafür, dass sich auch hartnäckige Reste mühelos entfernen lassen.