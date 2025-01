× Mit diesen Tricks entfernen Sie Kerzenreste aus Gläsern blitzschnell

Im Winter sorgt Kerzenlicht für eine gemütliche Atmosphäre. Besonders im Trend liegen Kerzen im Glas, die auch als stilvolles Deko-Element dienen. Doch sobald die Flamme erloschen ist, bleibt häufig ein hartnäckiger Wachsrest zurück. Diesen können Sie mit einfachen Tricks mühelos entfernen.

Kerzen strahlen Gemütlichkeit aus und erhellen graue Wintertage. Doch wenn sich der Duft Ihrer Lieblingskerze verflüchtigt hat, klebt oft nur noch ein unansehnlicher Rest Wachs am Glasboden. Sie reichen nicht um die Kerze wieder zu entflammen und landen deshalb im Müll. Dabei sind die dekorativen Gläser viel zu schade, um sie wegzuwerfen. Zum Glück müssen Sie die Rückstände nicht mühsam herauskratzen: Mit ein paar cleveren Methoden können Sie das Wachs leicht entfernen und das Glas sinnvoll weiterverwenden.

Das Wachs mit heißem Wasser lösen

© Getty Images ×

Kerzenwachs reagiert empfindlich auf Wärme. Durch das Erhitzen wird es weich und lässt sich leichter entfernen. Eine besonders einfache Methode besteht darin, heißes Wasser in das Glas zu gießen. Bringen Sie Wasser im Wasserkocher zum Kochen und geben Sie es vorsichtig in das Glas. Nach wenigen Minuten beginnt das Wachs zu schmelzen und sammelt sich an der Wasseroberfläche. Sobald das Wasser abgekühlt ist, können Sie das Wachs als feste Scheibe entnehmen. Die restlichen Rückstände lassen sich mit einem Schwamm und etwas Essig oder Zitronensäure mühelos entfernen, bis das Glas wieder sauber ist.

Auch mit Kälte lässt sich Wachs entfernen

Wenn Wärme keine Option ist oder Sie eine Alternative suchen, können Sie das Glas auch in den Gefrierschrank stellen. Bei sehr niedrigen Temperaturen wird das Wachs spröde und zieht sich zusammen. Nach einigen Stunden im Gefrierschrank können Sie das Wachs oft in einem Stück herausbrechen. Diese Methode ist besonders schonend für empfindliche Gläser und vermeidet jegliches Risiko durch Hitze.

Letzte Wachsrückstände entfernen

© Getty Images ×

Nach dem Entfernen der größeren Wachsreste bleiben oft feine Rückstände oder ein fettiger Film auf dem Glas. Hier helfen heißes Wasser und Spülmittel, um das Glas gründlich zu reinigen. Nutzen Sie einen Schwamm oder eine Bürste, um auch hartnäckige Stellen zu entfernen. Sollten Reste besonders widerstandsfähig sein, können ein paar Tropfen Essig oder Zitronensäure wirken. Diese lösen die fettigen Rückstände und sorgen dafür, dass das Glas wieder strahlend sauber wird.

Leeres Kerzenglas weiterverwenden

Ein gereinigtes Kerzenglas ist viel zu wertvoll, um es ungenutzt zu lassen. Sie können es zum Beispiel als stilvolles Aufbewahrungsglas für Wattestäbchen, Haarklammern oder Make-up-Pinsel im Badezimmer nutzen. Mit ein wenig Kreativität lassen sich die Gläser auch in hübsche Teelichthalter oder kleine Vasen für Blumen verwandeln. Wenn Sie handwerklich begabt sind, könnten Sie das Glas mit Farben, Schnüren oder Dekosteinen verzieren, um einzigartige Deko-Elemente für Ihr Zuhause zu schaffen. Selbst als Mini-Blumentopf für Kräuter oder Sukkulenten macht ein ausgedientes Kerzenglas eine gute Figur.